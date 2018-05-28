【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

台灣 50 帶動加權日 KD 黃金交叉

【矽晶圓】【被動元件】【3D 感測】【PCB】【遊戲】輪攻

【盤勢分析】

美股週五震盪，費半仍強於 NASDAQ 強於道瓊！台股有機會突破心理關卡 11000 點！相關盤中的即時看法，及可留意標的可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

加權日 KD 黃金交叉，指數上漲 45.47 點，而週 KD 出現黃金交叉，代表波段多行情啟動，很多個股會噴翻天！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數震盪走高，類股就留意【矽晶圓】【3D 感測】【PCB】【車用零組件】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，高檔 11000 點震盪，指標股：大立光、台積電、鴻海三王，只要表態指數就能輕輕躍過心理關卡區！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+7)，5483 中美晶 (+2)，6182 合晶 (+4.3)、3532 台勝科 (+3.5)，3707 漢磊 (+2.9，漲停板)、3016 嘉晶 (+6 漲停板)，上週先漲 5 吋 6 吋矽晶圓，本週 8 吋 12 吋有望跟上，可留意 SUMCO 股價

◎ PCB：6153 嘉聯益 (+1)、6141 柏承 (-0.55)、 2367 耀華 (+1.05)、3037 欣興、4939 亞電 (+0.65)、8039 台虹、2313 華通 (+0.75)、3645 達邁 (+0.5)、5469 瀚宇博 (+2.8 漲停板)、6191 精成科 (+0.8)、5439 高技、5349 先豐



◎ 3D 感測：3105 穩懋 (+0.5)、2455 全新 (+1)、8086 宏捷科 (+1.9)，3374 精材 (-0.6)、3059 華晶科 (-0.3)、5351 鈺創 (盤中曾觸及漲停)、3406 玉晶光 (-7)

◎ 車用：3665 貿聯、1536 和大 (+3)、4721 美琪瑪 (+1.2)、4739 康普 (+3)、2481 強茂 (+2.9)、5425 台半 (+0.8)、6238 勝麗、2415 錩新、8349 恒耀、3552 同致 2231 為升

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+11 漲停板)、6169 昱泉 (+1.05)、6180 橘子 (-1.3)、3293 鈊象 (+6.5)、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠 (+2.8)、2376 技嘉 (-1.3)、2377 微星、3540 曜越 (+2.75)