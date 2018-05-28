【運達投顧】資金只有一套

上周五提醒過大家台股快壓不住了，今天指數雖然只有小漲 45 點個股的表現卻非常精彩，矽晶圓與被動元件仍是市場的重要主流方向，而中小型類股紛紛開始向上衝高，市場資金只有一套未來仍將走輪動輪漲格局。國際間的消息面非常混亂，包括了歐洲市場擔心義大利的債權問題，新興市場有委內瑞拉與阿根廷等破產問題，加上美國總統的大嘴巴，其實整體的市場情緒是非常混亂的，因此，我們可以發現到外資的操作相對保守許多，大型權值股還是沒有太大起色，中小型類股卻展開了軋空行情，成長仍是個股上漲的重要指標，車用電子市場快速崛起是造成被動元件缺貨的主因，一台車所需要使用的電子零組件數量是智慧型手機的數倍以上，產能沒有增加而需求快速攀升是價格可以飆漲的主因，矽晶圓也是同樣的狀況，車用市場佔據了八吋晶圓廠的訂單，下半年又要進入電子業的傳統旺季，產能滿載對於矽晶圓的需求也會攀升。弱勢族群一定要捨得汰換，包括了風力發電與板卡族群，這已經是過去的榮耀了，3708 上緯投控已經跌破了百元大關，9958 世紀鋼碰到月線馬上回檔，趨勢一旦轉弱除非出現了趨勢改變，資金持續外流而沒有布局的情況下，反彈都是賣點不是買點。行情維持橫盤整理，強弱趨勢的差異非常大，務必做好汰弱留強的節奏，波段強勢股買在短線拉回時。

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。