【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、3374精材

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2349 錸德、3374 精材

國際股市還是震盪，台股也在一萬一這整理，指數的部分我們不多談，盤面就是整理，然後以個股表現為主，但整理歸整理，天天有主流，有飆股，所以，我們維持同樣的結論，指數先不管，個股為主。

大盤一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

8406 金可我們週五出了，今日順勢拉回，拉回很好，我們的規劃就是整理後再找點接回來，畢竟這檔明年有機會賺 19 元左右，以明年的本益比來看，還有空間；6153 嘉聯益，一路往上推，今日再創新高，不用多談；2323 中環及 2349 錸德，高檔震盪後，今天又開始漲停大漲，目前價差拉開，設停利即可；3374 精材的月線扣抵到相對低檔區，目前來看有助漲力道，這些標地，我們都是用同樣的方法找出來的，有方法就有獲利的能力，自然會有下一支。

股票是時機財，目前看來時機不錯，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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