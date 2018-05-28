【華冠投顧】林驛銘:40檔漲停，中小型股飆翻天!大宇資(6111)連3天漲停!



歐美股漲跌互見，川金會起死回生有望，台股開高震盪，由主流族群被動元件領漲，終場上漲 45 點，以 10987 作收，成交量 1397 億元，價漲量增格局。

盤面焦點: 近期漲勢凌厲的被動元件族群股價今再度點火，國巨 (2327) 今天盤中股價不僅重回 1000 元關卡，還攻上漲停鎖住，股價達 1065 元，再創上市以來新天價。連帶鈺邦 (6449)，達方(8163)，華容(5328)，大毅(2478)，光頡(3624)，九豪(6127)，立隆電(2472)，凱美(5317)，蜜望實(8043)，禾伸堂(3026)，奇力新(2456) 等多檔齊攻漲停，非常火熱! 其它具漲價效應矽晶圓嘉晶 (3016)，漢磊(3707) 漲停，合晶 (6182) 大漲創新高。MOSFET 缺貨，接單旺到年底，杰力 (5299) 漲停創高，大中 (6435)，富鼎(8261)，尼克森(3317) 等大漲。大宇資 (6111)：過去以授權遊戲為主的方向，自去年開始略有調整，轉為投入大量人力進行產品開發，待遊戲開發完成後，再轉給自身營運部門或授權海外營運商代理，布局全球遊戲市場，今日拉出第三根停板。網通品牌友訊 (2332) 今年首季由虧轉盈，今日量增拉出長紅漲停。台嘉碩 (3221)連日獲法人買超力挺，拉出第二根漲停，改寫逾 1 年高點。

台股帶量創近期收盤價新高，後市續漲要看量，操作若想買飆股鎖定全新底部起漲族群，產業旺季以及低基期個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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