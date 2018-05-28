太興燒臘傳年內IPO籌7.8億 門店規模比翠華大2倍

市場消息指，香港大型餐飲集團太興有意年內上市，並計劃集資約 1 億美元 (約 7.8 億港元)。按太興目前的規模，上市估值有望高於另一家上市餐飲集團翠華 (1314-HK)。翠華上市時風光一時，惟近年股價反覆回落，未知太興上市後走勢能否比翠華強。

《香港經濟日報》報導，太興以港式燒味起家，已有 30 近年歷史。該集團上市大計多年來一直只聞樓梯響，不過，最近傳出趁集團趁邁向 30 周年，計劃今年內上市。據悉太興已委聘交銀國際安排上市事宜，初步計劃集資約 1 億美元。

太興近年積極發展多個副品牌，並拓年輕化路線。目前集團共有 7 個副越南牛肉粉品牌「錦麗」等品牌，台式餐廳「茶木」、粥麵店「靠得住」及越南牛肉粉品牌「錦麗」等。目前太興集團於中港澳共有 178 間門店，其有香港有 59 間分店。

按太興的門店規模，較早年上市的翠華大 2 倍，翠華目前約有 65 間門店。翠華目前市值約港幣 15 億元，太興倘成功上市，市值有望超過翠華。

翠華上市初期受追捧，於 2013 年底時市值曾高達港幣 78 億元，惟其後業績增長放緩，令翠華股價持續下滑，目前市值較高峰期回落 8 成。

翠華上市初期，高毛利率表現令市場驚訝，到現時翠華的毛利亦高達 71.7%，為餐飲股中罕有。至於太興的毛利率則要到集團進步一提交上市文件才可得知，未知能否達翠華的水平。

截至今 (28) 日下午 2:54，翠華股價報港幣 1.10 元，無漲跌。