打破新茶飲上市破發魔咒！蜜雪成今年最大IPO 均價6塊人民幣如何撐起千億市值？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-05 15:50

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刷新港股 IPO 認購紀錄的蜜雪集團 (02097-HK)周一 (3 日) 掛牌首日大漲 43.2%，總市值突破 1069 億港元，且從近兩日股價走勢來看，蜜雪冰城無論是在一級市場還是在二級市場都獲得大批追隨者。

作為新茶飲「第四股」的蜜雪冰城還打破新茶飲企業上市即「破發」的魔咒，同時也是今年以來首日上市股價表現最好的新股。

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對部分投資人來說，蜜雪集團股價大漲讓他們鬆了一口氣，並一掃早前行業「上市即破發」或股價低迷震蕩的陰霾。

一位新茶飲品牌的業內人士說：「蜜雪的股價上漲對行業來說是一件好事，說明資本對這條賽道有信心，也讓我們更有動力繼續做下去。」

從不被看到到成為頂流，蜜雪冰城留給外界最直觀的感受是其一騎絕塵的開店能力，去年前 9 月全球淨增加約 7700 家門市，到了去年底全球門市總規模突破 4.6 萬家，一舉超越星巴克，成為全球最大現製飲品企業。

有「雪王」之稱的蜜雪冰城在中國超過 300 個地級市、1700 個縣城和全國約 30000 個鄉鎮中的 4900 個鄉鎮，在三線及以下城市的滲透率極高，是名副其實的平價王牌。

中國 AI 媒體《新智元》報導指出，大眾看到的飲品、門店還有雪王等只是蜜雪冰城冰山露出水面的一部分，隱藏在水下的供應鏈基礎設施才是它長成龐然大物的關鍵。

上市後，行動將進一步加速，此次全球發售獲得的所得款項淨額的 66% 都將用於供應鏈建設，如在海南生產基地建造專門生產冷凍水果、咖啡、糖漿和小料等產品的新設施，以及擴充倉儲體系等。

根據招股書，2023 年雪王凈利 32 億人民幣，隔年花不到 9 個月就超越這個數字，達 35 億人民幣，凈利率也成長到 18.7%，這也正是自建供應鏈的魅力。

蜜雪冰城在 2022 年、2023 年以及 2024 年前九個月現金流量分別凈流入人民幣 24 億元、38 億元及 51 億元，現在公司帳上還躺著近 60 億元現金和現金等價物，遠超同行。

這麼來看，均價 6 塊人民幣的蜜雪冰城撐起千億港元市值，一點也不意外。