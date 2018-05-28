創新層公司快速增長 超半數近三年淨利潤翻倍

從全國中小企業股份轉讓系統網站獲悉，近三年創新層公司實現跨越式增長。創新層公司整體增速較高，2015年-2017年三年營收和淨利潤年均復合增長率分别達30.47%和24.37%，較創業板公司分别高1.45個和13.37個百分點，多家公司在新三板實現跨越式發展。

一是超半數公司近三年淨利潤翻倍。541家公司近三年淨利潤累計增速超過100%，佔比57.55%，其中有470家2017年淨利潤達2000萬元以上，已發展為具有一定規模的高成長企業。如電競行業領軍企業英雄互娛，挂牌後通過5次發行融資26.03億元，近三年復合增長率達738倍，2017年淨利潤達8.90億元。

二是115家公司近三年逐步扭虧為盈，進入盈利兌現期。如“跑在互聯網上的售貨機”創新品牌公司友寶在線，2015年扭虧為盈後，2016年和2017年繼續保持了2.46倍和42.91%的高速增長，併在新三板通過兩次發行融資8.8億元，保證了公司的平穩擴張，2017年淨利潤達1.16億元。

來源：證券時報APP

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