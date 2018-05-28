中國21世紀教育超購108.6倍 上市價1.13元 明日掛牌

中國 21 世紀教育 (1598-HK) 公佈公開招股結果，共接獲 26537 份有效申請，認購合約共 39.09 億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數 3600 萬股約 108.6 倍。

財華網報導，由於香港公開發售出現大幅超額認購，合共 1.44 億股發售股份已從國際配售重新分配至香港公開發售，致分配至香港公開發售的發售股份最終數目為 1.8 億股新股，占全球發售項下可供認購發售股份總數的 50%(於任何超額配售權獲行使前)。

申請中國 21 世紀教育一手 (3000 股) 共 9869 名，當中 5921 名將獲發 3000 股，中籤率為 60%。每股發價為港幣 1.13 元，為招股範圍港幣 0.79 元至港幣 1.13 元的上限，明 (29) 日上市。

中國 21 世紀教育這次集資，約 40% 用擬作為收購及重塑協力廠商幼稚園品牌；約 20% 預計用作提供協力廠商輔導學校的小班制輔導服務；約 20% 用作維護及翻修學校及輔導中心的設施，及改善石家莊理工職業學院學生的住宿條件、校園環境及教學條件；約 10% 用作建立海外業務；約 10% 為公司營運資金。

該股獨家保薦人為中信建投國際。基礎投資者為民生加銀資產管理公司、廈門誠灃世紀股權投資合夥企業及 Green Asia Equity SP，認購金額分別為 5000 萬元、5000 萬元及 4000 萬元。

21 世紀教育目前在河北省石家莊開辦 15 所學校，行政總裁劉占杰表示，會考慮整個區域的機會，在石家莊以外的地方亦有一些計畫。