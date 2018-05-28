研究機購警告：Fed過度相信偏頗的經濟學家調查

CNBC 報導，市場研究公司 Bianco Research 的總裁 James Bianco 警告，聯準 (Fed) 會過度依賴經濟學家的調查，將其視為政策制定的參考指標，但這些調查有著被社群媒體影響，而過度偏頗的疑慮。

Bianco 週五 (25 日) 在 CNBC 節目《Trading Nation》上表示，大多數的經濟學家錯誤地認為，領先指標指出目前經濟表現為「A 級」，可以承受利率上升的壓力，但他認為，現在的經濟情況其實更像是「B- 級」，並不如大家預期的美好。

Bianco 指出，接受受訪的調查者正被社群媒體所產生從眾效應 (bandwagon effect) 所影響，這是一種以追隨群體為主要特徵的心理現象。他表示，由於社群媒體的興盛，大眾被金融新聞和經濟新聞所淹沒，而其中大部分關於美國的經濟新聞都是正向的。

他認為，當這些經濟學家被問到「你對經濟有甚麼看法」時，他們並沒有回答此問題，他們只是回答出，他們讀到的新聞所告訴他們的訊息。

Bianco 擔憂，聯準會根據受訪者的答案而制定出錯誤的政策，聯準會可能會因為經濟學家的看法過度樂觀，而加速升息的步伐，但他認為，若緊縮速度過快，可能會破壞牛市。

Bianco 說道：「10 年美債殖利率和基準基金利率，可能在明年年底前，一同達到 3% 的水平，投資者將會看到倒掛的殖利率曲線。」

10 年期美債殖利率走勢

他建議聯準會官員應該要更進步，開始從不同的來源去觀察數據，Google 搜尋趨勢是解決方案之一，他認為 Google 所提供的數據，比經濟學家預測更準確。