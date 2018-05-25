影子利率發出信號：聯準會升息周期接近尾聲

自 2015 年 12 月以來，聯準會已經升息了 5 次。在許多經濟學家都還認為美國的升息周期只進行了一半的時候，法國興業銀行卻提出，聯準會的升息周期可能已經接近尾聲。

該投行定量分析師的研究結果顯示，在聯準會停止升息之前，可能只有三次升息機會了，最終貨幣政策目標利率上限將達到 2.5%。

分析師在研究報告中表示，目前的名義利率水平為 1.75%。20 世紀 80 年代以來，經濟周期的波動性趨於緩和的利率周期的平均峰值距離目前的利率水平近高出 75 個基點左右。因此，假設聯準會每次都升息 25 個基點，那麼未來 6 至 12 個月還會升息三次。

法國興業銀行這一計算基於影子利率 (shadow rate)，該指標旨在納入聯準會過去量化寬鬆政策的影響，並表明緊縮政策的實施程度遠遠超過名義利率。

影子利率是對隱含基礎利率的估計。該利率在 2014 年 5 月時觸底至約 - 3%。隨著聯準會結束量化寬鬆，影子利率從 2014 年底開始穩步攀升，到 2015 年 12 月時達到零。

分析師 Andrew Lapthorne 在研究報告中表示：

我們當前可能正處在利率周期的後期... 通常來說，當利率周期達到峰值，經濟衰退也就要來了，這大概間隔 6 個月，投資者可以留意對投資組合進行重大調整了。

根據聯準會最近的升息點陣圖，為了防止經濟過熱並避免出現經濟衰退，該行將會持續升息一直到 2020 年。在本周發布的會議紀要中，聯準會表示準備在 6 月份的會議上再次提高基準利率，不過，關於今年餘下時間還將升息幾次，紀要沒有給出明確信號。