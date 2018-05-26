捷豹路虎今日起下調進口車價格

近日，為積極響應國務院關稅稅則委員會發布的《關於降低汽車整車及零部件進口關稅公告》，捷豹路虎宣布，下調在華銷售的捷豹和路虎品牌的進口車型廠商建議零售價。

此次廠商建議零售價下調涉及捷豹和路虎品牌旗下的進口車型，其中，豪華高性能子品牌SV的廠商建議零售價最大降幅達到392，800元。另外，以路虎攬勝盛世版為例，相較於上一年款車型，廠商建議零售價下調了200，000元。同時，於今年北京車展上公布售價並開啟預售的捷豹首款豪華純電轎跑SUV I-PACE，也再度優化廠商建議零售價，最高降幅達51，200元。

而為讓利消費者，捷豹路虎數款主力車型突破以往廠商建議零售價的價格區間：調整後的全尺寸豪華7座SUV路虎新款發現廠商建議零售價為688，000元起；攬勝星脈在現有車型廠商建議零售價降低的同時，還將推出一款搭載Ingenium 2.0升發動機的新車型，廠商建議零售價將低至588，000元起，並立即開始訂售；捷豹F-PACE的最低廠商建議零售價下探至488，000元。

在相應車型的廠商建議零售價格調整的同時，購置稅已同比下降，進一步降低了消費者的購車門檻，這也或將充分增強捷豹和路虎雙品牌在各細分市場的競爭力。

來源：界面新聞

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