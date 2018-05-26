柳傳志感悟：應順應大勢謀發展 而不是成天覺得委屈

提到河北邢台，你可能會想到不太令人愉悅的空氣，其他呢？好像沒太多存在感。但這裏有一處特殊的AAA級旅遊景區，一年要接待600多撥參訪團體，共計上萬人次。在這裏，到處是綠蔭和變形金剛雕塑，街道上見不到一點垃圾，車輛駛過，不會有塵土揚起……只有路上穿著藍色制服的產業工人告訴外來者：這裏是德龍的廠區，鋼鐵在這裏煉成。

2018年5月25日，中國企業家俱樂部第38站理事互訪來到位於河北邢台的德龍鋼鐵。在德龍的AAA級廠區，理事們一行參觀了廠區沙盤、德龍金剛園、132封閉料場、水處理中心、煉鐵高爐出鐵場、德龍鋼鐵博物館等。

俱樂部理事們也一睹德龍鋼鐵的生產廠區和煉鋼核心環節，德龍控股董事局主席丁立國圍繞德龍發展戰略和一帶一路發展戰略做了重點分享，總經理劉國旗介紹了德龍的綠色制造和精益管理之道。

德龍集團成立於1992年，是一家集鋼鐵制造、金融投資、貿易物流、廢鋼加工四大業務板塊於一體的大型綜合實業集團，2005年在新加坡聯交所上市。鋼鐵板塊為核心業務，主要由邢台、唐山、印尼4家鋼鐵企業及德龍軋輥1家裝備制造企業組成，產能1300萬噸。目前集團資產規模約300億元，年銷售收入超過500億元。2016年、2017年德龍鋼鐵噸鋼利潤河北省第一名，全國名列前茅。

「打造行業內永久性標桿企業」，這是德龍鋼鐵廠區裏最多最明顯的標語，德龍也已經成為環保部認定的標桿企業。丁立國認為，正是因為德龍多年來的堅持和努力，為整個鋼鐵行業爭了氣，加了分。

從2017年終到2018年初，華北地區冬季的藍天比例迎來近年新高，而為了這片藍天，德龍鋼鐵從創始到現在，已經做了12.8億元的環保投入。丁立國還透露，德龍鋼鐵將在2018年內建成無煙無蒸汽鋼廠，這在全國乃至全世界範圍內是史無前例的。現在的德龍鋼鐵廠區內，已實現廢水全封閉循環使用，經過處理的汙水達到國家飲用水標準。在參觀水處理中心時，俱樂部理事們飲用了經過處理過的「德龍水」。

「今天我們看到廢鋼破碎，如果全部用廢鋼，電爐裏加工，行業整個能耗會降低70%，」丁立國向理事們介紹了德龍鋼鐵利用新技術提高生產效率的案例，「不過中國沒有那麽多廢鋼，我們全部廢鋼在社會存量也就80億噸，美國可能達到了180億噸左右，未來中國也是這樣的發展歷程，可能是七八年後我們的廢鋼利用率會相當高。」

丁立國還重點介紹了德龍鋼鐵在國家“一帶一路”戰略下的海外政策，德龍在印尼的德信鋼鐵已經投產落地，而東南亞市場也是德龍海外擴張的重點地區。

“東盟國家如今人口已達到6億，每年有9000萬噸的鋼鐵需求，但本國產量只能達到3000萬噸，其余6000萬噸的缺口正是我國企業的機會。”丁立國透露，東南亞市場主要的進口鋼鐵用途就是建築，而中國的建築用鋼在國際上有很強競爭力，這正中我們鋼鐵企業下懷。

對於中國企業的走出去之路，丁立國也分享了自己的看法，他認為我國政府更應該考慮組織各行業整體走出去，牽頭成立配套的相關園區，同時成立保障投資安全和員工安全的專門機構，盡量減少在海外發展企業的後顧之憂。

數據顯示，德龍的財務競爭力在2017年全國鋼鐵行業中名列第二，作為一家中等鋼鐵企業，為什麽還能有如此的經營影響力？德龍為什麽噸鋼效益這麽高？丁立國表示，這是德龍人長期努力的結果，頂天立地的鋼鐵靠的是針針線線的管理。第一，德龍的負債率很低，德龍噸鋼費用，包括財務費用、管理費用、銷售費用，約在50元左右。第二，在德龍2014-15年最困難的時候，通過減員增效，人均產鋼1000噸，過去是500噸，減員增效一倍。第三，除了環保硬投入後，還有節能節水，通過循環經濟既節省了成本，也增加了效益。未來還會堅守較為保守的經營方式，與近年國家去杠桿的政策方向保持一致。

「行有不得，反求諸己。」丁立國表示，在外部環境不好，企業經營困難的時候，德龍鋼鐵竭力挖潛增效，「水氣渣塵車，我們一直在控制成本，注重效益。」

據介紹，德龍近年在節能減排上的投入，大大減少了企業的運行成本：1、建成的生產能源管控中心，運用智能管控，年節能折合標煤1.4萬噸以上，相當於每年節約資金1400萬元；2、應用高爐BPRT節電技術，進一步減少用電能耗，全年節電近1億度，每年減少5500萬元損耗；3、建成的工業汙水處理廠，日處理汙水1.1萬噸，利用節水技術，將噸鋼耗水下降到1.7噸，產生的經濟效益達1000余萬元。

德龍鋼鐵總經理劉國旗發表了題為「綠色制造與城市共生共榮」的主題演講。他介紹說，德龍在環保治理方面做到全員參與，提升全員環保意識，水、氣、渣、塵、車全方位治理，爭做循環經濟節能環保的標桿，在廠區外圍種植了大量「德龍柳」，可吸收重金屬，改善土質，形成了200米寬的綠化帶等環保方面的舉措和行動，開創了鋼鐵行業在生產企業工業旅遊先河。

「德龍在環保投入上不設上限，2017年成為國家AAA級景區，下一個目標是成為4A級景區。鋼鐵生產一共有176個汙染點，我們在環保上的總投入多達12.8億，堅持走綠色發展之路，精益管理之路。德龍邢台鋼鐵廠目前已經成為河北鋼企標準，去年來了138家企業，1萬多人參觀訪問。」

他重點介紹了德龍的發展歷程、生產經營狀況和發展理念。劉國旗表示，通過生產潔凈化、制造綠色化、廠區園林化等標準，德龍達到了經濟效益和環保效益雙贏，德龍從2000年經營至今，已為當地納稅超過60億元。

在隨後的交流環節，俱樂部理事長馬蔚華表示，德龍鋼鐵走出了一條傳統企業實現高質量發展的路子，是民營企業的標桿。他說，我國鋼鐵結構性的問題比較突出，我們不是缺鋼，而是結構性的缺少，鋼鐵的去產能，這是大的形勢，要有基本的判斷。德龍未來發展，一是轉型，二是併購，三是數據化、信息化、智能化、人工智能，還有很長的路要走，這個潛力就很大，四是海外擴張是非常重要的方面。

他說，德龍的管理理念深入人心，這能驅動每個員工都有自覺行動。德龍志存高遠，永遠做行業最高標準，要與時俱進的變化，「我在推動中國的影響力投資，既要有良好的財務回報，還要有良好的社會效益，德龍符合這樣的要求。」

德龍高管還與理事們就行業發展、戰略方向、企業文化、環保治理、節能改造、智能制造轉型、電商、慈善等話題進行了探討交流。理事們認為，德龍近年來通過持續加大環保投入、實施技術改造、提升管理水平，著力打造行業內永久性標桿企業，未來德龍可以把整個生產工藝、技術、管理形成可推廣、可覆制的經驗模式，在傳統行業大力推廣。

丁立國最後說，「做鋼鐵的情結，我現在是比較堅定了。45年幹一件事，我21歲創業，準備幹到66歲。我們從來不抱怨，順勢而為。我們自始至終追求的是成為一家受人尊重的企業。」

柳傳志在參觀德龍鋼鐵後總結到：「參觀德龍，感悟頗多。一、德龍是供給側改革的典型。立國順應大勢謀發展，而不是成天覺得委屈，等著溫水煮青蛙。二、德龍的成長史，再一次說明了，企業家是企業的靈魂所在。去除大形勢的因素後，我保守地估計，企業成敗，企業家的因素佔51%，中國的經濟要發展，企業家確是重要因素之一。三、立國金句：「按照說的做，按照做的說」何其精練！」

俱樂部副理事長劉永好主持了今天的理事互訪活動，包括柳傳志、馬蔚華、徐井宏、劉東華、苗鴻冰、王偉斌、劉君、馮軍、艾欣、程虹等理事及理事企業的代表們參加了本次的理事互訪。

來源：中國企業家俱樂部

責任編輯：關海豐

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