上交所加強「看穿式監管」 嚴查滬港通跨境操縱

近日，證監會查獲一起利用滬港通賬戶跨境操縱「菲達環保」等股票的典型案件。對於該案件的日常監控、篩查情況，記者采訪了上交所有關負責人。

上交所方面稱，加強滬港通異常交易監管與違法違規線索篩查，是上交所自滬港通開通3年多來始終堅持的一項重點工作。2016年8月，上交所實時監控發現菲達環保等股票價格走勢時有異常。同時，港交所通報稱，某投資者在交易菲達環保過程中，多次出現當日大額買入、次一交易日反向賣出的異常情況，獲利金額較大。上交所大數據比對核查發現，該滬股通賬戶與境內多個關聯賬戶相互配合，涉嫌市場操縱。針對這一情況，上交所在深入跟蹤分析後提請證監會調查。

據介紹，滬股通沿用香港證券市場的二級賬戶架構，目前實時監控僅能看到香港經紀商信息，無法看到買賣申報的具體投資者，這與境內「看穿式」賬戶監管體系有一定差異。此次在較短時間內發現滬港通跨境操縱案件線索，得益於滬港交易所主動全面的交易監察模式與高效暢通的跨境協作機制。滬港交易所討論商定，港交所如在監控中發現滬股通賬戶出現集中、大額交易行為等可疑情況，將及時通報上交所核查，反之亦然。

據統計，截至目前港交所已累計通報疑似滬股通異常交易行為近20起。上交所提請港交所協助調查60余起，對有異常交易行為的滬股通投資者多次書面警示。同時，這也為證監會層面跨境監管執法提供了有效支持，迄今上交所已配合證監會數據協查70余起。這一滬港通監管協作機制，在打擊跨境操縱等違法違規行為上發揮了積極作用。

去年年底，香港證監會和港交所公告計劃於2018年第三季度推出投資者識別碼制度，將可初步實現北上交易投資者身份信息穿透，提升交易監察能力。

目前，根據證監會統一部署，上交所正在加緊完成相關監察技術模型開發、業務規則修訂、業務流程完善等一系列落地工作。上交所將與港交所繼續探索完善跨境交易監察模式，推動滬股通看穿式賬戶體系建設。

來源：證券時報網 證券時報記者 朱凱

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)