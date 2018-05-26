歐股收低 西班牙和意大利政局令投資人不安

歐元區股市周五收低，因西班牙提前大選的風險加重，令本已受意大利新政府計劃增加財政支出影響的投資人愈發不安。

西班牙和意大利股市大跌，二線銀行股首當其沖，較安全的德股和德債得益，因投資人將資金從歐元區二線債市和股市中撤出。

西班牙社會黨黨魁桑切斯(Pedro Sanchez)周五表示，如果社會黨能贏得該黨對西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)發起的不信任投票，則將提前舉行大選。

這加上對意大利新的疑歐政府的擔憂、全球貿易談判困難以及經濟不斷放緩，拖累泛歐STOXX 600指數錄得兩個月內首次周線下跌。

西班牙股指.IBEX在震蕩交投中一度下挫2.4%，收低1.7%，銀行股領跌。Caixabank(CABK.MC), 西班牙國際銀行集團(SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)下挫2.9-3.8%。

歐元區銀行股指數大跌1.9%，錄得兩周連跌，挫至13個月最低。

意大利FTSE MIB指數.FTMIB挫至七周新低，下挫1.5%。意大利銀行股指數.FTIT8300收挫3.7%，至11個月最低。英股富時指數.FTSE收高0.18%，德股DAX指數.GDAXI收高0.65%，法股CAC-40指數.FCHI收低0.11%。

來源：路透米蘭/倫敦5月25日

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