王岐山出席國際經濟論壇 呼籲建立信任平等協商

國家副主席王岐山在俄羅斯聖彼得堡舉行的國際經濟論壇致辭。他說，當今世界和平發展，開放合作，無國家可以獨自應對挑戰，妄自尊大或獨善其身只能處處碰壁。

王岐山表示，世界經濟總體走上復蘇軌道，但持續向好，仍有很大不確定性。

他說，要建立信任，相互尊重，只有平等協商、互利共贏，才能促進經濟繁榮穩定；唯本國利益至上，只會適得其反，經貿問題政治化，隨便實施經濟制裁，必將極度影響市場的確定性。

國家副主席王岐山應邀出席第二十二屆聖彼得堡國際經濟論壇並致辭全文如下：

增進信任，攜手合作，共同發展

——在第二十二屆聖彼得堡國際經濟論壇上的致辭

(2018年5月25日，聖彼得堡)

中華人民共和國副主席 王岐山

尊敬的普京總統，

女士們，先生們，朋友們：

很高興出席第二十二屆聖彼得堡國際經濟論壇。大家聚首共同討論「建立信任經濟」，相信將帶給世界很多現實和深遠的思考。

當今世界和平發展、開放合作、創新變革的潮流滾滾向前，希望與挑戰並存，習近平主席稱之為「百年未有之大變局」。沒有哪個國家可以獨自應對挑戰，妄自尊大或獨善其身只能處處碰壁。當前世界經濟總體走上覆蘇軌道，但持續向好仍有很大不確定性。構建企業、市場和國家之間平等、互信、互利、包容、守約的信任經濟是釋放全球經濟增長潛力的有效途徑。

市場交易理論告訴我們，人與人做生意、談合作、交朋友，平等互惠是目的，而信任是實現目標所必需的要素。現代國際關系準則告訴我們，國與國和諧相處、攜手合作、共克時艱，信任是基礎。

建立信任，要相互了解。每個國家都有現實的國情，也都有獨特的歷史文化傳承。相互交往，知己知彼才能互信。不僅要了解彼此的現實，還要了解歷史，才能預測未來。

建立信任，要相互尊重。只有平等協商、互利共贏，才能促進經濟繁榮穩定。唯本國利益至上只會適得其反。經貿問題政治化、動輒揮舞經濟制裁的大棒，必將極大影響市場的確定性。

建立信任，要發現和解決自身問題。只有做好自己的事才能贏得信任和尊重。家家都有一本難念的經，用事實和數據還原問題本來面目，才能找到癥結所在，切忌將自己的問題推予他人。

建立信任，要堅定自信。自知才能自信，自信才能信人，信人才能換來互信。自信建立在對自身冷靜清醒的認識基礎上，進而保持定力，走適合自己的發展道路。自信才能拓寬眼界、認清潮流，克服恐懼猜疑和盲目自大，在開放合作中謀求共同發展。

建立信任經濟，各國政府要增進互信，加強合作，推動解決國際社會面臨的重大問題，為企業、社會、民間創造確定的制度條件和政治環境，築牢世界經濟可持續增長的基礎。

——我們要通力合作，在經濟結構性改革和創新發展中尋找出路，在新一輪科技和產業革命中把握機遇，培育世界經濟增長新動能。

——我們要順應經濟全球化潮流，共享機會和利益，照顧彼此關切，通過溝通協商妥善處置經貿分歧，共同抵制貿易保護主義。

——我們要堅持多邊主義，維護穩定的國際經濟秩序，特別是多邊貿易體制的權威性，共同完善全球經濟治理體系，使其更好適應國際經濟新格局。

女士們、先生們、朋友們！

中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央權威大大提高，民心民意更加凝聚，為我們落實各項戰略部署營造了良好的政治環境和保障，中國特色社會主義進入了新時代。我們將堅持以人民為中心的發展思想，奮力推進經濟、政治、文化、社會和生態文明「五位一體」的建設，通過深化改革、擴大開放，解決發展不平衡不充分的主要矛盾，為實現中華民族偉大覆興的中國夢而奮鬥！



中國將堅定不移實施互利共贏的對外開放戰略。在今年博鰲亞洲論壇上，習近平主席宣布了中國主動擴大開放的一系列新的重大舉措，歡迎世界各國參與中國經濟發展、分享中國市場機遇。“一帶一路”是中國首倡的國際合作新平台，中國願與各方共商共建共享，為世界共同發展增添新動力。

女士們、先生們、朋友們！

俄羅斯是全球經濟治理的建設性參與者，在世界經濟格局中占據重要位置。中方高度評價俄羅斯在普京總統領導下取得的經濟社會發展成就，堅信俄羅斯未來6年發展目標能夠順利實現。

近年來，中俄經貿合作日益走深走實。中俄年貿易額已接近1000億美元目標，正在實施的73個大型項目總投資額超過1000億美元。中方願繼續深化中俄全面合作，建設平等信任、相互支持、共同繁榮、世代友好的全面戰略協作夥伴關系，為構建人類命運共同體作出新的重要貢獻。

今年是聖彼得堡建城315周年，我在此向聖彼得堡人民表示熱烈祝賀。也預祝本屆論壇取得圓滿成功！

謝謝！

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