鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-07-15 15:00

‌



俄羅斯外交部週二（15 日）表示，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）已在中國北京與國家主席習近平舉行重要會晤，這場會面是拉夫羅夫為參加上海合作組織（SCO）外長會議而進行的訪問行程之一。

俄羅斯外長訪中晤習近平！加速普丁訪中籌備、強化政治接觸。(圖：REUTERS/TPG)

根據《巴隆周刊》報導，俄羅斯外交部在聲明中指出，「雙方討論了一系列雙邊高層政治接觸問題」，包括俄羅斯總統普丁即將訪問中國參加 SCO 高峰會，與紀念二戰勝利活動的相關籌備工作。

‌



俄羅斯國家通訊社《塔斯社》指出，在與拉夫羅夫單獨會面之前，習近平已與所有 SCO 外長舉行集體會議。

根據《路透》，俄外交部官網聲明指出，拉夫羅夫在會談中「向中國領導人傳達了普丁的友好問候與最誠摯的祝福。」

普丁預計將於 9 月訪問中國，除出席 SCO 高峰會外，也將與習近平舉行雙邊會談，並參加 9 月 3 日舉行的抗日戰爭勝利紀念活動。

拉夫羅夫也於週日（13 日）與中國外長王毅舉行會談，雙方就俄烏戰爭與中美關係發展交換意見，進一步加強兩國對於重大國際議題的立場協調。

中國對俄烏戰爭立場惹議 遭西方質疑偏袒俄羅斯

雖然中國堅稱在俄烏衝突中保持中立，但中國至今未譴責俄羅斯持續三年多的軍事行動，也未要求俄羅斯撤軍，使烏克蘭的許多盟友認為，北京向莫斯科提供了支持。

中國政府一方面呼籲俄烏雙方停止衝突，另一方面則批評西方對烏克蘭的軍援延長了戰事。