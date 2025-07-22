克宮：普丁9月訪中 俄方正在籌備北京之行
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《衛星通訊社》、《塔斯社》等媒體周一（21 日）報導，俄羅斯克宮發言人佩斯科夫表示，普丁總統將於 9 月訪華，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動，俄方正為此次訪華行程做籌備。
「我方正為北京之行做籌備。」佩斯科夫說。當被問及訪問期間與美國總統川普會晤的可能性時，佩斯科夫表示：「此次訪問確實在國家元首的日程安排中，但我方尚未聽說川普總統也計劃前往北京。」
據《塔斯社》報導，全俄國家電視廣播公司電視節目主持人扎魯賓 6 月 22 日在社交媒體發布的影片顯示，俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普丁出訪中國的行程將持續 4 天，「如此長時間的出訪極為罕見」。
在被問及普丁此訪是否確實會從 8 月 31 日持續至 9 月 3 日時，烏沙科夫表示：「這種情況很少發生，但現在，這顯然會發生。」。他說，普丁訪問期間會有數場活動，因此行程相對較長。
中國商務部 7 月 3 日召開例行記者會，有記者就川普擬帶企業團訪華的報導提問。中國商務部新聞發言人何詠前回應，關於這個問題，沒有可以提供的訊息。
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