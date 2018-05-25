【港股解碼】若業績不配合 更改每手買賣單位對譚木匠而言還有用嗎？

更改每手買賣單位

譚木匠(00837-HK)23日晚公佈,其股份於聯交所買賣的每手買賣單位將由2000股股份更改為500股股份，自2018年6月13日起生效。

以公告日23日股份收市價5.43港元為例，目前每手買賣單位2000股，即每手入場費10860港元；更改為買賣單位500股後，每手入場費為2715港元，入場門檻大大降低。董事會認為，此舉可有助增加股份流動性，並可擴大公司股東基礎。

成交配不上股價

一般而言，股份拆細都是想炒起，增加股份流動，令股價上升。縱觀譚木匠近年來的股價，漲勢談不上多麼驚人，但是都是一路走高的形態，今年3月份更是創下了歷史新高5.835港元，如此靚股按理說應該是穩健投資者的最佳投資標的之一，但值得留意的是，譚木匠每日的成交卻僅有幾萬到幾十萬股，更改每手買賣單位對譚木匠而言真的有用嗎？畢竟評價一個公司的價值，更實在是看公司業績是否有所上升。那麼造成譚木匠成交甚少的局面是否是業績上的問題？下面讓我們來看看譚木匠的情況。

譚木匠上市以來的情況

譚木匠2009年年底於港交所上市，是一家主要從事木工藝品及飾品製造及銷售業務的香港投資控股公司，其產品包括梳子、鏡子、手鐲、掛飾及車飾、髮簪及套裝組合等。該公司通過線下零售店及在線店鋪出售產品，業務面向海內外市場。下表為譚木匠上市以來的盈利情況。

譚木匠自上市以來直至2014年，收益純利基本上逐年上漲，但值得留意的是其增速亦在逐年放緩，2013年的淨利潤甚至有輕微的下降。

時間到了2015年及2016年，收益純利齊齊錄得下降，主要因中國零售市場放緩，從而令加盟店數量減少和產品銷售回落，2015年譚木匠的特許加盟店鋪比2014年減少了73家， 2016年加盟店鋪又在2015年的基礎上減少了95家。而年內溢利減少主要因為毛利減少所致。 2015年減少的加盟店鋪主要為街舖，主要受到租金的增長、傳統商圈分流和網銷的影響。

而到了2017年業績有所好轉，實現收益純利雙升，收益同比上漲14.34%至2.02億元，淨利潤增長5.45%至1.2元。收益增加主要是由於譚木匠提升了線下業務之團隊組織、店鋪形象和渠道分銷以及在線業務之積極營銷策略所致。但加盟店則減少了6家。

穩定的派息 多年始終如一

值得稱許的是，多年來譚木匠都保持著比較穩定的派息，2017年譚木匠不僅派發末期股息每股30.72港仙，同時還派發了30.72港仙的特別股息，兩者合計61.44港仙。下表為譚木匠上市以來每年的派息情況。

增加流動仍需業績配合

2017年業績轉好，加上穩定的派息率，很多穩健型投資者或許已經把它作為最佳投資標的之一，但也不應忽略譚木匠加盟店數量逐年在減少，以及過去數年其增速都在逐年放緩這樣的事實。譚木匠未來能否持續2017年的穩中向好？若沒有業績配合，就更改每手買賣單位而言，對股份流動性的增加是否還有所成效？

作者：陸小梅

編輯：張駿芬，賀秋霞

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