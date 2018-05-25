7億港元拿下雅駿控股金誠集團(01462-HK)屯殼分銷PPP基金

金誠控股(01462-HK)為金誠集團旗下唯一一家港股上市平台，韋傑入主後即逐步向上市公司置入集團資產。

5月22日，金誠控股披露擬800萬港元收購集團旗下浙江金觀誠基金銷售公司。公司稱，標的2017年分銷的理財產品價值約為144億元，平均年增長率超過30%。從一系列動作看，金誠集團正加速把“特色小鎮+PPP基金”的核心業務搬到港股公司。

金誠系港股「借殼」

2015年12月，「金誠系」旗下金誠(香港)管理有限公司擬7.35億港元要約收購香港主板上市公司雅駿控股75%的股份。

金誠香港成立於2014年，層層穿透後顯示，該公司由寧波和澤潤實業投資公司(已更名為新余金誠實業集團)全資持有，韋傑持有新余金誠實業集團95.78%的股份，因此成為雅駿控股的實控人。收購完成後，韋傑出任雅駿控股董事會主席兼行政總裁。

2016年3月，雅駿控股更名為金誠控股。雅駿控股是一家屋宇設備工程服務公司，業務涉及電力安裝工程、空調安裝工程等。

在母公司金誠集團PPP項目註入的預期下，金誠控股自2016年4月26日覆牌後股價飛漲，從0.24港元/股最高漲至2017年11月底的4.24港元/股(前覆權)，漲幅超過16倍。

金誠控股曾於2016年5月出具澄清公告，稱金誠集團尚無意向公司註入集團資產，但會考慮相關機會。此外，董事會認為公司在香港提供屋宇設備工程服務並在該領域經驗豐富，有能力承接內地基建項目，正考慮拓展其主要業務至內地的可能性。

實際上，這家港股公司的定位已經明晰，作為金誠集團的港股上市平台，將不斷拓展集團財富管理、特色小鎮等業務。

2016年5月，金控香港管理有限公司成立。金誠控股已在醞釀註入PPP相關資產。2016年9月，金控香港設立全資子公司杭州金開圓觀投資管理有限公司。

值得一提的是，此後，金開圓觀成為金誠控股陸續註入PPP基金資產的重要平台。

註入PPP基金資產

2016年10月3日，金開圓觀擬2億元認購中興新城鎮產業投資私募基金。基金目標以PPP模式為地方政府基礎建設項目及其他相關配套項目進行投資管理及咨詢活動。

2016年10月14日，金誠控股通過金開圓觀收購集團旗下杭州金仲興投資管理有限公司100%股權。這之後，公司又通過金開圓觀收購了集團旗下新余觀悅投資管理有限公司。這2家私募日前均拒絕配合浙江證監局檢查。

2017年1月11日，杭州金仲興與汨羅市金澤端午文化產業發展公司就可能創立私募基金一事簽訂諒解備忘錄。杭州金仲興負責創立及經營基金，該基金將根據金澤端午的需求進行集資且所籌資金將僅用作項目投資。金澤端午由汨羅市政府與「金誠系」杭州金誠新城鎮投資集團共同成立，主要投資、建設及經營汨羅市政府所有PPP文化項目。

2017年6月9日，金誠控股收購寶明房地產集團，並將於中國內地設立註資100億元的子公司。該收購成為其開拓特色小鎮房地產投資及開發業務的重要步驟。自2017年下半年起，以寶明房地產為工具，金城控股在高郵、淮安、寧波等地投得多幅地皮，這些項目集中於開發特色小鎮。

目前，金誠控股主業分為三大板塊，樓宇服務、投資及資產管理服務、物業投資及開發。需要指出的是，投資及資產管理服務業務即分銷金誠自家發行的各類PPP項目的私募基金產品。

在截至2017年9月30日止的上半財年，樓宇服務佔公司營收比例達93%，仍貢獻主要營收，剩余7%的營收來自投資及資產管理服務業務。物業投資及開發業務暫未貢獻營收。

公司尚未發布2017財年報告，不過，金誠控股日前公告，在截至3月底的2017財年，公司預期獲得純利約1.6億元，同比增長433倍。公司稱增長主要來自：投資及資產管理服務產生的收益增加約49倍，其管理的資產增加約91億元，管理的基金數目增加22只；投資物業公平值錄得收益等。

可以看到，金誠控股主業逐漸向投資及資產管理服務業務傾斜。公司曾介紹該業務模式，設立PPP基金時，投資者將作為有限合夥人，杭州金仲興則作為普通及執行事務合夥人。其後，PPP基金會投資於PPP項目。杭州金仲興以管理PPP基金的方式向投資者提供投資管理服務，並收取管理費。

證券時報記者 魏隋明 陳鳴 余越

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