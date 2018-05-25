奔馳沃爾沃福特進口車降價

進口關稅下調引發的車市降價繼續。繼特斯拉、JEEP宣布降價後，昨天，奔馳、沃爾沃、福特等也紛紛宣布了調價政策，個别車型優惠高達10萬元。

北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司昨天宣布，即日起根據新政下調梅賽德斯-奔馳全部進口車型的廠家建議零售價，涵蓋梅賽德斯-奔馳、梅賽德斯-邁巴赫、梅賽德斯-AMG及smart品牌，終端零售價格由各授權經銷商製定。記者咨詢北京地區經銷商獲悉，店内暫時還不清楚具體降價力度，但之後落實到店内的優惠力度會有所不同。截至昨天發稿時，奔馳官網暫未公布具體降價幅度。

沃爾沃昨天也宣布，全系進口車型全額調價，即日起調價最高達10.22萬元。如XC90下調5.12萬元，V90下調3.3萬元。

福特也宣布，響應汽車進口關稅下調政策，從5月25日起福特旗下全系進口車型將實施價格下調，包括Mustang、福克斯ST、福克斯RS、探險者、F-150猛禽等車型，降幅從1.5萬元至3.5萬元不等。如原售價為59.18萬元的新款Mustang 5.0L V8 GT指導價降至55.68萬元，降幅為3.5萬元。

來源：北京日報

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