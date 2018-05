從「小火箭人」到「敬愛的委員長」 川普向全世界給出了「分手信」模板

當今國際社會,領導人相互致函的溝通方式已經不常見。

不過對於美國與朝鮮這兩個相對特殊的國家,直接溝通的機會幾乎沒有,基本都需要隔空喊話。不過,受益於此,全世界這次有幸見到一份「分手信」模板,目睹了如何相互尊重地揮揮手。

相比於「分手信」的分手含義,川普的這一份信函更像是「冷靜信」。從信中釋放的善意來看,美國方面仍然更大程度上基於和平,來處理與朝鮮的外交事宜。

川普釋放的信號可能是:我們有可能出現了一些誤解,我想是時候分開冷靜一下,再看往後如何發展。

在這封信里,有惋惜,有反思,有親密,有距離,彬彬有禮同時旁敲側擊,念念不忘卻又風輕雲淡,留有餘地但也意志堅決。從行文來看,這一封三段文字的「分手信」值得學習。

(中文翻譯參照環球時報版本)

朝鮮國務委員會委員長金正恩閣下

敬愛的委員長:

川普向金正恩致以正式而標準的問候。不過,川普以前曾經稱呼金正恩為「小火箭人」,金正恩也回嗆川普是「老糊塗」……

His Excellency

Kim Jong Un Chairman of the State Affairs Commission

of the Democratic People's Republic of Korea Pyongyang

Dear Mr. Chairman:

我們對你最近在有關一場雙方都期待已久的、原計劃 6 月 12 日在新加坡舉行的會晤的談判和討論中所付出的時間、耐心以及努力表示萬分感謝。我們被告知,這場會晤是由朝鮮方面提出的,但誰提出的對我們來說並不重要。我非常期待在那裡見到你。遺憾的是,基於你最近所發表的聲明中所展現出的極度憤怒以及公開的敵意,我感到在這個時候舉行這場期待已久的會晤是不合適的。因此,請讓這封信代我傳達:新加坡會晤將不會舉行,這對我們雙方都好,但對這個世界則不是這樣。你在談論你的核能力,但我們的核武器是如此之多、之強,以致於我向上帝禱告,它們將永遠不會被使用。

信函開門見山指明了美朝首腦會晤需要取消的原因。「我們被告知,這場會晤是由朝鮮方面提出的」,美方對這次會晤「期待已久」,但金正恩卻「展現出的極度憤怒以及公開的敵意」。

這可能要歸因於美朝溝通的不暢通,以及各方在朝韓首腦會晤後對和平局勢寄予厚望。會晤的決定略顯倉促,吉林大學公共外交學院副教授孫興傑也對「俠客島」表示,美朝會晤是一個美麗的誤會,責任主要在韓國。

核武器的部分暗示意味已經非常明顯,但在前一句「這對我們雙方都好,但對這個世界則不是這樣」里,川普還是強調,全球仍然希望半島局勢更加和平。

有趣的是,基督教在朝鮮並非主流,川普的信函這裡卻使用了「我向上帝禱告」的字眼。

We greatly appreciate your time, patience, and effort with respect to our recent negotiations and discussions relative to a summit long sought by both parties, which was scheduled to take place on June 12 in Singapore. We were informed that the meeting was requested by North Korea, but that to us is totally irrelevant. I was very much looking forward to being there with you. Sadly, based on the tremendous anger and open hostility displayed in your most recent statement, I feel it is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting. Therefore, please let this letter serve to represent that the Singapore summit, for the good of both parties, but to the detriment of the world, will not take place. You talk about your nuclear capabilities, but ours are so massive and powerful that I pray to God they will never have to be used.

我曾覺得你我之間正在建立起一個美妙的對話,說到底,只有對話才是重要的。也許有一天,我將非常期待見到你。與此同時,我也想謝謝你釋放了那些(美國)人質,他們現在回到了家鄉,和家人歡聚一堂。這是一個美好的、值得被讚賞的舉動。

「我曾覺得你我之間正在建立起一個美妙的對話」,這句話從個人層面出發,把「美朝會」這一外交重要事件,軟化到「特金會」的兩名領導人的角度。

緊接下去的「我將非常期待見到你」,同樣也把政治意味濃厚的會面,切換到個人層面的往來。如此一來,不會顯得美方急於會晤,又釋放了善意。

川普在這一段段末,表達了對朝方釋放人質的感謝,相比於美方強硬要求釋放人質的表態,這份「致謝」並不常見。

I felt a wonderful dialogue was building up between you and me, and ultimately, it is only that dialogue that matters. Some day, I look very much forward to meeting you. In the meantime, I want to thank you for the release of the hostages who are now home with their families. That was a beautiful gesture and was very much appreciated.

如果你改變想法,覺得有必要進行這場極為重要的峰會,別猶豫,給我打電話或寫信吧。整個世界,尤其是朝鮮,失去了一個保持和平、繁榮與富有的重大機會。這個逝去的機會是歷史上真正悲傷的一刻。

信函的最後為未來留了不少餘地。「如果你改變了想法…… 別猶豫,給我打電話或寫信吧」,這意味著美朝目前的往來仍然基於和平,而不是一觸即發的緊張格局。

當然結尾還不忘在時代意義層面下結論,「這個逝去的機會是歷史上真正悲傷的一刻」,語氣里透露着一些惋惜。

If you change your mind having to do with this most important summit, please do not hesitate to call me or write. The world, and North Korea in particular, has lost a great opportunity for lasting peace and great prosperity and wealth. This missed opportunity is a truly sad moment in history.

你真誠的

美利堅合眾國總統

唐納德 · 川普

Donald J. Trump

Sincerely yours,

President of the United States of America

總而言之,這封比較容易讀懂的公開信,是當代國家領導人書面溝通的一個好範本。

不過,儘管這封信中用詞不甚晦澀,但比川普的推特冷靜得多的措辭,千迴百轉的長句子,都讓人不禁懷疑,這封信是否真的出自川普手筆?

共和黨議員 Cory Gardner 的消息是,川普向國家安全顧問博爾頓口述了信件內容,然後簽署了最終版本的信件。