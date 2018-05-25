聯準會高官：川金會取消 對經濟存在下行風險

今年有 FOMC 投票權的亞特蘭大聯儲主席 Raphael Bostic 在參加達拉斯聯儲舉辦的會議時，接受了財經媒體 CNBC 的專訪，其中提到周四突然被宣布取消的「特金會」將為經濟製造下行風險。

Bostic 表示，「川金會」被取消對所有人都是個意外，他本人都不知道這麼重大的國際議程還能被取消。結合川普政府的多項關稅措施，都將成為美國經濟下行風險的組成部分，主要會從不確定性的角度來切實影響市場和經濟。

他與很多商業領袖交談後發現，地緣政治風險和貿易政策不確定性，已經影響到了商業決策。在不知道政策走向的情況下，不少商業領袖選擇觀望局勢，對未來的投資決定和大型投資承諾持謹慎態度。但聯準會認為，長期投資才能提升企業的產能和生產率。

聯準會 5 月初的 FOMC 政策會議好幾次談到了「貿易」的問題，當時正好是中美貿易磋商舉行的前夕。周三公布的 5 月會議紀要顯示，有聯儲官員指出，從長遠來看，中國對關鍵農產品徵收更高關稅的可能性或將損害美國的競爭力。還有幾位官員擔心，有關貿易問題問題的不確定性可能打壓企業情緒和企業支出。

Bostic 還在採訪中談到了中性利率以及今年升息次數的關鍵問題。他曾在年初支持今年升息兩次，但隨著美國稅改政策和財政開支議案被簽署落地，他轉而支持今年升息 3 次，目前還維持這一預期。對於 Bostic 來說，很重要的觀察變量是：經濟表現與預期的差異、經濟是否存在過熱，並根據經濟數據修正預期。

他認為，中性利率可能在 2.25%-2.75% 的水平，代表還需再升息 3-5 次就可以了，因此他認為聯準會已經接近了升息周期的尾部。如果在達到中性利率後繼續升息，可能會引發增長動能減退，甚至是經濟衰退。

當許多經濟學家認為美國升息周期只進行了一半時，法國興業銀行的定量分析師卻提出，聯準會的升息周期可能已經接近尾聲，還有三次升息機會，最終貨幣政策目標利率上限是 2.5%，主要是考察了金融危機後聯邦基金利率的影子利率。

而周三公布的聯準會 5 月 FOMC 會議紀要也顯示，聯準會決策者雖傾向於很快升息，但也表現出對短期內通膨率超過 2% 目標水平的容忍。Bostic 今日解釋稱，以前也有過通膨短暫觸及聯儲目標但隨即回落的現象，所以一次通膨達到目標不能算是勝利（或稱決定性因素）。

他還被問到了今年以來油價大漲 20%，是否已經對經濟造成了影響。他的回答是，原油是最重要的大宗商品之一，肯定會對很多行業、太多產品產生影響。但 21 世紀初期時油價是 20 美元 / 桶，當時有人預言油價漲到 50 美元會引發大型的經濟衰退，結果也沒有發生。

他認為，商業和消費者都會根據油價作出調整，油價上漲肯定會對物價造成壓力，但不妨還是保持觀望。需要考察商業和消費者究竟如何回應，聯準會才會對此作出政策方面的調整。