寶德科技集團(08236-HK)：宝德計算機增資後持24%

寶德科技集團(08236-HK)公布，5月24日，公司、公司全資附屬公司宝德創投、第一輪投資者及第二輪投資者與宝德計算機訂立第二輪增資協議，據此，第二輪投資者向宝德計算機增資1.35億元(人民幣.下同)，其中643.28萬將作為宝德計算機之註冊資本，餘下1.29億元將作為宝德計算機之資本儲備。第一輪投資者及第二輪投資者向宝德計算機合共增資金額為1.72億元，以換取宝德計算機經擴大股權合共約20.01%。

公司擁有宝德計算機27.75%股權，宝德創投擁有宝德計算機64.76%股權，及第一輪投資者擁有宝德計算機7.49%股權，於第二輪增資完成後，公司、宝德創投、第一輪投資者及第二輪投資者將分別擁有宝德計算機約24%，55.99%，6.47%及13.54%股權。宝德計算機之註冊資本將由410.76萬元增至為4750.94萬元，由於公司及宝德創投合共擁有宝德計算機約79.99%股權，宝德計算機將繼續為公司間接非全資附屬公司。

宝德計算機主營業務持續快速發展，截止2017年12月31日營業收入為31.51億元，較上一年度營業收入為10.64億元同比增長約196%，宝德計算機主營業務方面的快速發展對其生產能力、存貨管理、市場拓展等提出了更高的要求，這也就需要宝德計算機方面準備更加充足的資金以滿足業務規模所帶來的資金需求。通過第二輪增資所得款項擬補充宝德計算機營運資金，宝德計算機的資產負債率將有所下降，借此能夠優化宝德計算機的財務結構，同時保持宝德計算機各項業務持續穩定發展。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)