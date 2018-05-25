俄鋁(00486-HK)多名高層辭任 歐柏嘉傳求助俄政府

俄鋁(00486-HK)昨公布，公司行政總裁及七名董事局成員已辭任。外界相信，俄鋁重組管理層，將有助爭取美國解除對公司實施的制裁。

俄鋁公告亦指，自被美國制裁後，大量交易對手方對與集團所訂立的新合約表示擔憂，除非公司所受的制裁獲解除，否則或於今年10月23日之後中止任何現有合約。而國際金融機構亦可能於今年10月23日之後中止與集團進行的業務，將對公司的金屬生產及銷售造成嚴重影響。

路透則引述俄羅斯政府官員消息稱，俄鋁主要股東、富豪歐柏嘉(Oleg Deripaska)已向俄政府求助，包括要求國家向俄鋁採購金屬產品。

歐柏嘉亦為俄鋁向Promsvyazbank申請貸款，Promsvyazbank早前已收歸俄羅斯央行，又要求俄政府援助汽車製造商GAZ。

美國財政部4月6日公布制裁名單，限制與美國有業務往來者向俄鋁採取產品，被制裁對象包括歐柏嘉。制裁目的是要打擊與俄總統普京關係密切的人物，以報復普京被指干預2016年美國大選。

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