中德要加強人工智能和新能源汽車等新興產業領域合作--李克強

中國總理李克強周四與來華訪問的德國總理默克爾舉行會談時表示，中德雙方要以數字化和創新合作為引領，加強在人工智能、新能源汽車、車聯網、自動駕駛等新興產業領域合作。

中央廣播電台援引李克強指出，在當前國際形勢錯綜覆雜、世界經濟出現覆蘇的背景下，中德雙方共同主張維護多邊主義和自由貿易規則，推動貿易投資自由化便利化，雙方將以更加開放包容的心態進行雙向投資。

「中方堅定支持歐洲一體化進程，當前形勢下，中方期待推進中歐投資協定談判，願同歐方一道積極倡導多邊主義，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，促進貿易和投資自由化、便利化。」他說。

他指出，要更好發揮雙方多領域機制性對話的積極作用，開展全方位對接，加強在財經、貿易、投資、安全等領域溝通交流，共同制定兩國未來合作的新路線圖，秉持雙向開放，擴大合作共贏；希望德方同中方保持雙向開放，為中國企業赴德投資興業創造公平開放的環境和穩定的制度框架。

同時，雙方要加強發展戰略對接，發揮互補優勢，開展第三方市場合作，探討在中東歐等地區先行先試，切實推動人員往來便利化，擴大文化、教育、旅遊等領域交流。

李克強並介紹稱，中國下一步將進一步放寬市場準入，有序放開汽車、金融等行業合資企業股比限制，加強知識產權保護，加快構建依法依規公平競爭的市場環境。

來源：路透北京5月24日

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