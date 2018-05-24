安領國際(08410-HK)計劃建立檢測及反饋中心

安領國際(08410-HK)公布，集團計劃建立檢測及反饋中心，旨在提供一個平台，其可識别終端用戶客戶的資訊科技環境中的安全風險及就克服弱點提供推薦意見；發現資訊科技安全威脅及就減少終端用戶的資訊科技環境受到攻擊的次數提供推薦意見；及於發生真實攻擊時作出回應，以穩定終端用戶的資訊科技環境。

集團預期香港的檢測及反饋中心將於截至2019年3月止財政年度上半年投入初步營運，併將於公司間接全資附屬公司安領咨詢(香港)有限公司項下營運。

鑒於本次最新業務發展，香港附屬公司的英文名稱已由「Edvance Consulting (Hong Kong) Limited」更改為「Green Radar (Hong Kong) Limited」，及中文名稱已由「安領咨詢(香港)有限公司」更改為「劍達(香港)有限公司」。上述公司名稱更改自2018年5月23日(即更改名稱證明書日期)起生效。董事會認為，上述更改將更好地反映香港附屬公司的未來發展，併可提供更為合適的企業形象及標誌。

此外，集團計劃拓展於新加坡的現有業務作為服務中心，而長遠會將在香港設立的檢測及反饋中心基礎設施擴展至新加坡。

鑒於該地區的未來發展及為簡化管理層架構，公司正於新加坡成立一間間接全資附屬公司，即Green Radar (Singapore) Pte. Ltd.(以新加坡有關部門批準及登記的最終名稱為準)。

該新加坡附屬公司將有合共已發行及繳足股本10萬新加坡元，其預計將以集團内部資源繳付。新加坡附屬公司將主要從事提供資訊科技安全服務。董事會認為，成立新加坡附屬公司將可反映集團於該地區的未來發展方向。

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