想過放棄手機業務？聯想(00992-HK)楊元慶：具重大戰略意義

聯想集團(00992-HK)2018年3月止財年業績，一直是負累的手機業務，於第4財季仍然處於虧損狀態，錄得稅前虧損1.42億美元，雖然同比已減虧35.5%。聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶，於5月24日業績記者會上也承認，手機業務做得不太好。那有否想過放棄做手機業務？

楊元慶回應，年度內手機業務表現未達預期目標，但遠未至於放棄階段，因為其具有重要戰略意義；其計算、通訊能力不可缺少，即使新興的智能終端亦難以保證具備這方面的開發能力，單一智能互聯網產品規模亦難與手機匹敵。集團正致力改善，將優化於新興市場品牌策略，以及調整移動業務的費用結構，力求於今年中將費用降低30%，盡快讓其重返健康軌道上，錄得盈利。而在拉丁美洲和北美市場年度內則強勁增長。

2018財年聯想集團錄得虧損1.89億美元(2017財年同比為盈利5.35億美元)；每股基本虧損為1.67美仙或 13.05 港仙，去年同期為盈利4.86美仙；末期息每股20.5 港仙，持平；收入453.5億美元，升5.4%。聯想集團執行副總裁兼首席財務官黃偉明解釋，虧損主要涉及美國稅務改革造成一次性的4億美元稅務減值所致。

仔細看聯想集團2018年3月底止第4財季度稅前溢利表現，按市場分佈中國區為1.56億美元，同比增長1.4倍；亞太區為虧損最大市場，虧0.2億美元，虧損收窄53.5%；歐洲中東非洲業績改善最顯著，季內虧損0.09億美元，減虧92.5%；美洲區稅前溢利0.63億美元，升5%。

若按產品分類，個人電腦和智能設備業務季度稅前利潤3.84億美元，同比升33.3%；數據中心業務虧損0.64億美元，減虧54.6%；移動業務虧損1.42億美元，減虧35.5%。

數據中心業收入強勁增長，第4財季同比上升了44%，其中超大規模數據中心，設計贏得6名位列全球10大超級客戶的青睞。集團數據中心業務總裁Kirk Skaugen分析，由於他們能為客戶深耕出33款不同功能的數據中心，迎合不同客戶需要；並運用自己的工廠生產，利用到全球採購網絡取得更好的採購價，業務得以快速增長。

個人電腦和個人電腦業務表現，聯想集團企業總裁兼首席營運官Gianfranco Lanci介紹，過去一年市場表現較為平穩，成本也相對穩定下來，預期雙位數字的業務增幅可望於未來一年持續。

展望未來，楊元慶稱集團業務已重返上升軌道，重拾增長勢頭。並會將電腦和移動手機整合到一個部門，楊元慶解釋，這是基於戰略考量。市場已走過了個人電腦、互聯網、移動互聯網，下一階段是智能互聯網。而個人電腦和智能手機，均是智能互聯網重要設備，未來將會出現愈來愈多的智能設備，如智能音箱、智能家庭、智能辦公室、AR、VR等等，要適應新時代的到來，因此要將智能設備都整合起來，以便加速新智能產品技術上融合。集團將投資於IOT互聯網設備、大數據、人工智能設備上。

就聯想集團早前因5G技術國際投票事件引來的風風雨雨，楊元慶回應，聯想集團在技術標準投票事宜上，是以讓廣大消費者和用戶選擇最好的技術作為投票標準！

文：周燕芬

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