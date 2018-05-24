【華冠投顧】大盤如期進入量縮整理 持續看好雙撐即可

華冠投顧 范振鴻 分析師

◆ 盤後分析

振鴻觀察股：2408 南亞科、1904 正隆、8112 至上、2362 藍天、1723 中碳

加權指數今天收 10936 漲 50 點，量能微縮至 1269 億，振鴻這幾天盤後影音都提到，近期接下來要進入修正機會大，而最好的狀態就是盤整格局等待多頭再度發動，我們只需要看好 10819 及季線雙撐即可，不破大盤都不會轉弱，而這段期間重點就是類股輪動了。

從指標我們一樣觀察到 KD 進入修正狀態，看法還是一致，只要近期修正 KD 不要跌破 50，之後也都還是多頭的機會，MACD 在零軸上也持續站多方思考，重點是月、季線目前也都是多頭助力，故投資人只要守好自己手中標的的停損停利點即可。

類股方面繼昨天 mosfet 概念股 6435 大中、3317 尼克森、8261 富鼎、5299 杰力今天續漲外，昨天提到的缺水概念股 8936 國統、8383 千附、1737 台鹽、1535 中宇都有表現，另外 PCB 族群也有強勢表現，除了以上族群外，隨著天氣越來越熱，缺電概念股也可開始注意。

個股方面上周日振鴻已經發佈了新的選股週報

【壓軸集破量選股週報】中【1218 泰山】前天盤後影音已經提醒獲利出場，上周五提醒過要注意反壓與停利停損的【1314 中石化】連四天持續走跌，而今天開股東會的 2408 南亞科則是收漲 2.72% 結束連五黑的盤整格局。觀察股都是振鴻選股週報裡的標的，後續如何振鴻將持續幫大家追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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