【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、5289宜鼎、8406金可、2349錸德、3374精材

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、5289 宜鼎、8406 金可、2349 錸德、3374 精材

昨晚美股開低走高，終場小漲，只要國際盤沒有大跌的狀況，說真的，台股不易跌自己的，以近期的狀況，就算整理，個股表現一樣持續，所以，我們先維持同樣的結論，整理格局，個股為主。

指數一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

6153 嘉聯益、8406 金可，昨日都創下短高，創高後今日又開始震盪，就整個型態來說，目前都沒破壞，當然我們的成本夠低，漲高也有作部分調節，現在的持股，基本上是穩贏的，差別只在何時要全數獲利入袋，所以，整理就整理，破線了再執行停利即可；昨日我們也提到一個觀念，強勢股不受限於指數，提到的股是 5289 宜鼎及 3374 精材，昨日壓回，應該作什麼？今日雙雙大漲，相信答案也不用說了；2323 中環及 2349 錸德，高檔震盪，一樣，目前價差拉開，設停利即可。

昨日 3532 台勝科法說，當然給的是正面的訊息，不過，整個族群都不太會漲了，天邊的彩虹，給別人吧，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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