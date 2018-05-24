【華冠投顧】MOSFET產能滿載 股價全面噴發

藍慶賜 分析師

觀察大盤 30 分鐘 K 線，自 4 月底反彈以來，已看到上漲的 5 波，依據波浪理論接下來會走 A-B-C 的 3 波修正波。目前可先暫定為 B 波的反彈走勢，需提高警覺 B 波結束後的 C 波走勢，而反彈的高低點將會影響 C 波的走勢。不過回檔也無需太緊張，目前還是屬於多頭格局的調整。

被動元件消息紛亂，股價走勢分歧，恐有部分資金已悄悄離場。另外，昨天拉尾盤的 MOSFET 族群，在利多新聞的激勵下 (5299) 杰力、(6435)大中、(3317)尼克森、(8261)富鼎等 4 檔 MOSFET 全面大漲，股價衝出後可以等震盪拉回的時候再找機會切入。

蘋概股題材再添一樁，(3406) 玉晶光在穩定供應 iPhone 手機前鏡頭及 3D 感測接收端鏡頭後，市場傳出今年可望通過後鏡頭認證，今天再度受到買盤青睞。除了玉晶光之外，蘋概股還可留意，(3105) 穩懋、(3374) 精材、(6456)GIS-KY、(4943) 康控 - KY、(6153) 嘉聯益、(2474) 可成等個股。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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