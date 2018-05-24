聯想集團(00992-HK)第4季業績環比扭虧為盈

聯想集團(00992-HK)公佈2018年3月止年度業績，單是第4季錄得股東應佔利潤0.33億美元，環比扭虧為盈(第三季度虧損2.89億美元)，主要因為第三季度產生一次性非現金4億美元的遞延所得稅項費用所致；毛利率亦環比上升1個百分點至14.5%。

然而2018財年則錄得虧損1.89億美元(2017財年同比為盈利5.35億美元)；每股基本虧損為1.67美仙或 13.05 港仙，去年同期為盈利4.86美仙；末期息每股20.5 港仙，持平；收入453.5億美元，升5.4%。

按市場分佈，中國和歐洲中東非洲的稅前利潤有所改善，中國市場同比增長3.5%至5.58億美元，歐中非區虧損顯著收窄81.2%至0.62億美元；然而亞太及美國區業績則下滑，亞太稅前虧損擴大1.01倍至1.34億美元；美國盈利則下滑54.1%至0.72億美元。

產品分類表現，個人電腦和智能設備業務年度收入為323.79億美元，同比增長7.7%；數據中心業務亦升8%至43.94億美元；其他業務升12.9%至13.36億美元；惟獨移動業務錄得跌幅6.1%至72.41億美元。

聯想集團繼續從單一的個人電腦業務向多元業務轉型，在智慧設備、數據中心、物聯網和人工智能方面持續創新；而第四季度的營業額年比年上升 11%至 106 億美元，十個季度以來首次獲得雙位數增長；第四季度的稅前利潤大幅上升，同比增長1.47倍至 3,700 萬美元；股東應佔利潤則跌69.2%，原因是2017財年有較高的稅務抵免。期內集團整合個人電腦和智慧設備集團、移動業務集團，成立新的「智慧設備業務集團」

第4季度個人電腦和智能設備集團營業額達 77 億美元，同比增長 16%，為四年來最高增長。數據中心業務集團季度營業額同比升 44%至 12 億美元。

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