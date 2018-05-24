高通子公司與百度PaddlePaddle展開合作探索人工智能應用

24日，Qualcomm Incorporated(高通公司)的子公司Qualcomm Technologies, Inc.與百度宣布，雙方將展開合作，利用Qualcomm®人工智能引擎AI Engine，通過ONNX(Open Neural Network Exchange)交換格式，推動實現百度PaddlePaddle開源深度學習框架模型在Qualcomm®骁龍™移動平台的轉換與應用。通過發揮雙方長期在人工智能領域的專長，該合作旨在在擴大AI産業生態系統的同時，幫助全球開發者和OEM廠商更輕松地在搭載骁龍移動平台的終端上開發併推出AI相關特性。

百度PaddlePaddle開源平台負責人王益表示：“通過與Qualcomm Technologies的合作，我們將為終端側人工智能應用的開發註入新的活力。憑借百度PaddlePaddle的易用性、本土性和快速的業務集成性，它將為廠商提供更優質的框架支撐，助力開發者進行差異化開發。”

百度PaddlePaddle是百度在2013年自主研發的深度學習平台，支持百度内部各項業務，2016年8月底，百度開源了PaddlePaddle。百度PaddlePaddle項目可提供深度學習框架，以及各種簡化調試和支持大規模訓練的附加技術。2018年2月，百度已錶示計劃全面支持Qualcomm人工智能引擎AI Engine及其生態系統。

來源：中國證券網

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