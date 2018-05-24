Uber一季度淨營收25億美元 同比大增67%

5月24日消息，據國外媒體報道，打車平台Uber公布的業績顯示，其在今年一季度的淨營收為25億美元，同比大增67%，虧損也明顯減少。
從公布的業績來看，Uber今年一季度的總收入了113億美元，與去年一季度相比增長了55%;淨營收為25億美元，同比增長67%。
雖然Uber一季度還未扭轉虧損的局面，但在收入同比大幅增長之後，其虧損也明顯減少。Uber公布的業績就顯示，其一季度稅息折舊及攤銷前虧損為3.04億美元，較一年前的5.97億美元減少49%。
值得註意的是，Uber公布的營收中，併不包括其在一季度將東南亞的業務出售給Grab及將俄羅斯的業務同Yandex.Taxi合併所帶來的30億美元的收入，算上這一部分，Uber就能扭虧為盈。
除了營收同比大幅增加、虧損明顯減少，Uber還透露其估值也在回升。Uber計劃以每股40美元的價格，向現有投資者Altimeter和TPG以及新投資者Coatue出售4到6億美元的股票，按這一價格，Uber的估值就達到了620億美元，雖低於2016年的估值，但較軟銀入股時的480億美元還是明顯回升。
來源：TechWeb
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