最新民調：川普所在的共和黨在美國中期選舉中首次領跑

2018 年 11 月 6 日的中期選舉，將決定民主黨或共和黨誰將在未來兩年內控制參眾兩院。

美國中期選舉被認為是同時針對現任總統和執政黨的表現進行的公民投票，現任總統所在的黨派在中期選舉中常常會丟失國會席位。

路透社報導，根據最新民意調查，川普所在的共和黨在美國中期選舉中首次領跑。

本月初接受採訪的 1139 人中，相比於三月末的 31.7% 支持率，41.4% 的人明確表示，在 11 月大選中將會支持共和黨；35.2% 的人回應稱，他們會繼續為民主黨投票，但與 4 月初的 45.8% 支持率相比，整體下滑了不少。

而僅僅一個月前的 4 月 7 日，民調顯示民主黨支持率還領先着共和黨 13.7 個百分點。

看起來，儘管之前「烏雲密布」，但川普近來用行動提高了他的政黨支持率。

The Hill report 報導稱，共和黨人認為在中期大選中會失去一些席位，這對執政黨來說很正常。根據過往 21 次中期選舉經驗，總統所在黨派在眾議院平均丟失 30 個席位，參議院平均丟失席位為 4 席。而參議院，民主黨則需要多贏三個席位，不過參與連任競選的人中，一些民主黨人目前處於弱勢地位。

（圖片來源：東吳證券研究所）