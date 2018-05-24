【異動股】乳業板塊全線飄紅 莊園牧場(002910-CN)開盤漲停

今早，乳業板塊全線飄紅，截止發稿，莊園牧場(002910-CN)開盤漲停現漲7.27%報26.55元，皇氏集團(002329-CN)漲3.3%報5.94元，燕塘乳業(002732-CN)漲3.05%報27.39元，天寶食品(002220-CN)漲2.33%報8.35元，天潤乳業(600419-CN)、*ST因美(002570-CN)、晨光生物(300138-CN)均有不同幅度拉升漲近2%。

5月23日國務院常務會議召開，確定加大困難地區和薄弱環節教育投入，推進多渠道增加託幼和學前教育資源供給;採取措施加快推進奶業振興、保障乳品質量安全;決定深化服務貿易創新發展試點，以開放推動經濟結構優化升級。會議認為，奶業是健康中國、強壯民族不可或缺的産業。必須加快推進奶業振興，提升乳品質量安全水平。一要大力引進和繁育良種奶牛，建設國家核心育種場。加強優質飼草料生産。發展標準化規模養殖，建設優質奶源基地。二要強化質量安全監管，修訂提高生鮮乳、滅菌乳等國家標準，建立全過程質量追溯體系。力爭3年内顯著提升國産嬰幼兒配方乳粉的品質、競爭力和美譽度。三要強化金融保險、奶畜養殖用地等支持，為奶業振興創造條件。

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