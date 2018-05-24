【異動股】海南板塊持續受捧再走強 海汽集團(603069-CN)直線漲停

今日早盤，海南板塊持續受追捧再度走強，截止發稿，海汽集團(603069-CN)直線封漲停漲10.02%報11.42元，海南瑞澤(002596-CN)大漲8.29%報13.06元，大東海A(000613-CN)漲4.92%報13.23元，海南高速(000886-CN)漲4.05%報6.42元，欣龍控股(000955-CN)漲3.89%報6.14元，海航創新(600555-CN)漲3.63%報5.43元，海峽股份(002320-CN)、神農基因(300189-CN)等個股紛紛跟漲超3%。海南板塊羅牛山(000735-CN)今日起停牌核查。

據上證報24日報道，5月23日下午，擁有海南五分之一土地的海墾集團在海口啓動了“海南農墾百日大招商大引才”活動。海墾集團重點圍繞特色高效農業、南繁育製種、新能源汽車、高新技術、金融、海洋經濟、旅遊、特色産業小鎮、棚戶區改造等産業，共推出了10個領域69個項目，面向全球招商。啓動儀式上，海墾控股集團與中糧集團、中青旅等世界500強和行業龍頭企業簽署了戰略合作協議，簽約金額達600億元。

69個招商項目中，金融服務業有4個，分别是農墾農業産業投資基金(20億元)、農墾産業發展股權投資基金(50億元)和組建大宗商品交易所、碳匯交易中心。其中，組建大宗商品交易所引人關註。在活動啓動儀式上，海墾集團董事長楊思濤表示，海南農墾將全力推進天然橡膠、咖啡、胡椒等具有海南特色的大宗商品交易，建設以天然橡膠、咖啡等為主的國際熱帶農産品交易中心、定價中心和價格指數發布中心，獲得更多國際話語權以及定價權。

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