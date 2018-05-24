哔哩哔哩2018年一季度收入8.68億元 增長超過一倍

北京時間5月24日(美國東部時間5月23日)，哔哩哔哩(Nasdaq: BILI)公布了截止到2018年3月31日的第一季度未經審計財務報告。季度内，哔哩哔哩(或稱B站)總收入8.68億元人民幣，同比增長105%。淨虧損從去年同期的6740萬元收窄到本季度的5780萬元。不考慮員工股權激勵成本，調整後的非美國會計通用準則的淨虧損額，從去年同期的5960萬元大幅改善到本季度的320萬元。

B站董事長兼首席執行官陳睿錶示，B站三大營收業務在2018年第一季度錶現強勁。遊戲、廣告以及直播和增值服務業務增長迅速，公司收入多元化的策略順利推進。很高興看到用戶展現出極強的付費意願，本季度月均付費用戶數量約為250萬，同比增長190%。同時，B站社區生態持續繁榮，一季度月度活躍用戶數量達7750萬，同比增長35%。移動端月活躍用戶數佔總月活用戶數的82%。

2018年第一季度，B站的廣告、直播及增值業務收入對總收入的貢獻從上年度的14%上升至第一季度的19%，這兩大業務的高速增長使得公司收入結構得到進一步優化。 遊戲業務在第一季度的收入為6.88億元，同比增長97%。廣告業務在第一季度的收入為7040萬元，在廣告業的傳統淡季完成了同比增長144%的亮眼錶現。 這部分的增長得益於品牌廣告和效果類廣告業務的快速驅動。

另外，直播和增值服務業務在第一季度的收入為9580萬元，同比增長151%。這部分增長主要源於針對性的産品優化、主播引入和會員推廣策略的推動。第一季度月均付費用戶數量約為250萬，同比增長190%。

與此同時，社區的創作生態也得到了進一步發展。UP主創作的高質量視頻(Professional User Generated Video，PUGV)在一季度佔平台整體視頻播放量的89%，活躍UP主數量及其上傳的視頻數量分别同比增長96%和154%。B站於今年2月份啓動的“UP主創作激勵計劃”進一步加強了内容生態的發展，鞏固了B站國内最大PUGV平台之一的位置。

截至2018年3月31日，公司持有現金、現金等價物和定期存款總額為10.5億元，IPO融資所得未包含於其中。

財報中，B站對2018年第二季度收入進行了展望，預計將達到9.7億元至10億元。

來源：證券時報

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