【港股解碼】業務多元化都是幌子？國際資源鍾情的還是金融業務？

主要股東變更

國際資源(01051-HK)22日晚發布一則公告，指其主要股東中譽集團有限公司於5月21日經立天科技有限公司(中譽全資附屬公司)透過交叉盤買賣向PX Capital Management Ltd.出售合共38.22億股國際資源股份，佔國際資源已發行股本約14.13%，總代價為2.6754億港元，每股作價0.07港元，較國際資源21日收市價0.06港元有溢價約16.67% 。

於出售事項完成後，中譽集團經立天科技持有約8.049億股，佔比約2.98%，並不再為國際資源的主要股東。

而新入股的大股東PXCapitalManagementLtd.暫時查詢不到其相關信息，但就名字來看，應為資產管理類的金融公司。毫無疑問的是國際資源此次引入此類投資者，或能在一定程度上助攻其金融業務。

開拓新業務——金融服務業

資料顯示，此前身為礦業公司的國際資源，因為現貨金價一直有顯著波動及下行變動，所以開始嘗試進軍金融業務，當時的初衷只是為追求業務多元化及拓寬收入來源。於2015年8月7日，國際資源就稱其有意擴大現有主要業務範圍至包括提供廣泛的金融服務，並擬投資約25億港元至新業務及現有自營投資業務。國際資源所指的新業務包括提供證券經紀服務，配售及包銷服務，提供公司金融諮詢服務，提供保證金融資，放債業務，投資諮詢及管理服務。

緊接著過了沒幾天，也就是2015年8月11日，其又宣布斥資7.8億港​​元收購了香港灣仔的三個辦公室單位連10個車位，投資物業以拓寬收入基礎。當然目的還是那個，實施多元化策略，增加收入來源。理由也還是現貨金價一直有顯著波動及下行變動。

到這裡，相信大家還是覺得國際資源僅僅是為了業務多元化，擴寬收入基礎。但是他後面所做的一切就著實令人不解了。

賣掉吃飯的傢伙

2015年11月，國際資源竟然把印度尼西亞MARTABE礦山賣掉了。作為一家主營業務為礦產業務的公司，把吃飯的傢伙賣掉了，國際資源到底想幹什麼？而且據資料顯示，採礦業務於截至2015年6月30日止6個月以及截至2013年及2014年12月31日止財政年度均錄得正面財務業績。對此，國際資源董事表示，與採礦業務相比，香港金融服務行業將產生長期穩定的回報。這時，或許可以看到國際資源的馬腳了，原來國際資源想要大力發展的是金融服務行業。

董事大換血

國際資源專愛金融服務行業的心可不僅砍掉礦業，在出售完成MARTABE礦山後，國際資源的董事便進行了大換血，先是執行董事兼副主席Hegarty的辭任，後有公司秘書華宏驥的離開，又委任了有財務投資背景的梁愷健為執行董事兼公司秘書。資料顯示，梁愷健為專業會計師，亦為澳洲會計師公會的會員，並於會計及財務管理領域擁有逾18年經驗。

到了2017年2月3日，又有執行董事辭任、獨立非執行董事及各董事委員會成員發生變動，並且值得留意的是，該等董事均換成有財務背景的相關人員。其中，獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的陳功於跨文化背景下的財務管理、併購、融資、談判及重組方面擁有二十多年豐富經驗。獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員的闕梅登於北美財務投資與管理、特許財務規劃師、稅務規劃及投資風險管理方面擁有超過二十年豐富經驗。



(圖：截自港交所公告)

認購投資基金

此外，於2017年4月，國際資源又以3861.38萬美元，作為普通合夥人，投資Genesis Capital I LP基金。 Genesis Capital I LP基金以透過投資處於成長期的科技公司的股權及股權相關證券，為期10年，自2016年12月30日起計算。到了今年4月24日，國際資源又出資5000萬美元認購基金Terra Magnum Fund I LP有限合夥人權益，據悉，Terra Magnum Fund I LP基金通過投資建立長期增值，主要透過投資處於美國、歐洲或世界其它地方而或與大中華有重大業務關係或協同效益的公司及資產。

金融服務業務或成主業？

種種跡象表明，國際資源的所謂的業務多元化或許都是幌子？其最鍾情的就是金融服務業務？那麼未來金融服務業務是否才是國際資源的主業？截止2017年12月31日止2個會計年度，金融業務的收益分別為1344.6萬美元、749.4萬美元、分別佔比44.84%及24.87%。

作者：陸小梅

編輯：張駿芬 夏雨辰

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