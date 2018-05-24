今年最大IPO工業富聯今日起申購

創下A股市場IPO過會最快、近3年來募資最多等紀錄的“獨角獸”——工業富聯將在今日啓動申購。昨日，工業富聯管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)中金公司相關人員在上證路演中心、中國證券網舉行獨家IPO網上路演活動，首度與廣大投資者交流公司業務、募投項目及發展前景等事項。

“發行上市，是公司發展歷程上一座意義重大的里程碑，更是未來徵程的新起點。我們將借助資本市場的力量努力把企業不斷做強、做大，以更加卓越的成績來回饋股東和社會。”工業富聯董事長陳永正說，工業富聯不僅是家製造公司，還是一家工業互聯網平台公司，能夠幫助中小企業轉型升級，“賦能”中國製造。

路演結束後，陳永正接受了上海證券報社有限公司黨委書記、董事長張小軍的獨家專訪，相關精彩内容將於近期在上海證券報和約珥傳媒聯合打造的《直面掌門人》視頻節目中播出。

工業富聯5月23日刊登發行公告，確定發行價格為13.77元/股，發行股份為19.7億股。擬募集資金總額約271.2億元，創下2015年6月以來，A股IPO募資規模紀錄。同時，也將成為2015年以來全球TMT行業規模最大的IPO。以此測算，發行完成後，工業富聯的總市值將達到2712億元，以最新收盤價測算，排在A股總市值排行榜的第25名。

之所以一鳴驚人，與工業富聯優秀資質不無關系。昨日路演伊始，陳永正便開門見山，暢談工業富聯的發展初心，“工業富聯自成立以來，緻力於為企業提供以自動化、網絡化、平台化、大數據為基礎的科技服務綜合解決方案，引領傳統製造向智能製造的轉型。目前，工業富聯已是全球領先的通信網路設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計製造服務商，可以為客戶提供以工業互聯網平台為核心的新形態電子産品設備智能製造服務。”

陳永正錶示，公司積極響應“中國製造2025”的規劃要求，在新一代電子信息産業領域匯集研發實力，聚焦電子智能製造的前沿技術，緻力於新産品的研發創新與生産實踐。依靠經驗豐富、行動高效的研發設計團隊，公司能夠積極響應客戶需求，牢牢把握産品和市場的發展方向。

公司名稱中有“工業互聯網”一詞，工業富聯自然將推動工業互聯網發展視作己任。陳永正直言：“工業互聯網勢必迎來發展的新一輪熱潮。”

據透露，未來2至3年内，工業富聯擬利用募集資金和自籌資金在現有生産線基礎上，更新IT系統架構，升級自動化流水線，達到工廠車間的進一步智動化和熄燈作業目標，實現機器與機器之間、機器與人之間、人與人之間的互聯互通，實現信息流、資金流、技術流、人員流、物料流和過程流等六流的貫穿整合，發展大數據應用，提升公司創新與分析決策能力，向萬物互聯的智能社會方向邁進。

同時，公司擬設立分布式數據存儲架構，重構併滿足工業互聯網系統要求，完善實時數據查詢、處理方案，整合可視化分析工具，實現製造業與互聯網的深度融合，逐步建設成為具有工業互聯網基礎的“智能工廠”。

在回答投資者問題時，陳永正反復提及“賦能”一詞。他認為，工業富聯不僅是家製造公司，還是一家工業互聯網平台公司，公司能夠利用自身多年的産業積累，幫助中小企業轉型升級，賦能中國製造。

來源：上海證券報

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