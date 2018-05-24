【大慶證券】投顧盤前－月、季線走揚  10800點有撐



◆盤勢分析

美股四大指數昨日開低走高，主要在於反應聯準會的態度有所改變，聯準會 5 月會議記錄顯示，經濟持續成長，願意讓通膨短暫突破目標水準 2%，市場解讀聯準會的態度不致太過強硬，有利升息步伐不至於太快，而歐元區 5 月 PMI 初值從上月的 55.1 降至 54.1，低於預估的 55，創 18 個月新低，導致歐股昨晚走跌。短線來看，影響美股主要原因還是在於美中貿易的後續談判議題，尤其川普的態度跟言論，短線將持續干擾股市，不過從聯準會對通膨的態度放鬆，加上 10 年期公債殖利率跌破 3%，研判美股震盪後仍有再走高機會。

在美股四大指數前一日殺尾盤的影響下，亞股昨日普遍開低震盪，除韓股維持在平盤上以外，日、港股跌幅更是超過 1% 以上，原因除了中美貿易戰是否添變數外，短線美元的強勢讓亞幣盤中轉貶也是一大因素，由於近期亞股的震盪來自於美股的政治因素，因此，在變數未釐清加上美元未轉弱前，研判亞股仍將維持目前的整理趨勢不變。

台股昨日再度開高走低，指數高低差距達百點以上，原因就在於國際股市震盪，外資縮手所致，由於近期外資現貨買賣反覆，導致指數多頭沒有連續性，此外，從技術面來看 11000 點以上壓力大，在量能未達 1500 億元推升下，自然容易衝關不過而壓回，極短線型態頸線位在 10819 點，在未跌破前，大盤仍有震盪後再漲的機會，一旦失手，就要留意可能回測 10500 點的走勢。被動元件昨日開高走低重挫是拖累大盤的元凶之一，雖然國巨併購案市場視為利多，然包括華新科、禾伸堂等指標股明顯力不從心，5 檔被動元件股成交金額高達 261 億元以上，佔大盤比重再度來到 20%，然股價卻重挫，代表短線資金已經有出現獲利了結動作，投資人不可掉以輕心，而生技、矽晶圓、遊戲、電競、原物料等族群，反而在被動元件轉弱時挺身而出，也代表內資並未全面撤守，不過也因基本面最好的被動元件轉弱，短線也要留意其他族群本益比被下修遭到拖累的可能，在盤面不穩的狀況下，依然是強恆強的。