【永豐期貨】台指選擇權盤前－權值股疲弱 台股失守五日線



◆期貨走勢

台指期週三下跌 63 點至 10857 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 29.18 點，電子期逆價差擴至 - 1.03 點，金融期逆價差縮至 - 3 點。現貨部分，三大法人賣超 44.65 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1307 口至 12226 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1402 口至 39400 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1119 口至 15932 口。

週二美股漲多拉回，加上川普不滿意中美談判結果，引發市場對貿易戰再起之擔憂，週三台股開高後不久，指數便反轉走跌，10 點過後跌勢加劇，指數翻黑滑落平盤之下，午盤雖有買盤進場縮斂跌幅，但在週選結算干擾下，尾盤帶量殺低，此外近期表現亮眼的被動元件族群震盪加劇，股后國巨盤中創高突破千元關卡，但逢高賣壓出籠使股價翻黑觸及跌停，雖有買盤進場但尾盤跌幅仍高達 9.34%，而華新科、禾伸堂等也都重挫，終場加權指數下跌 52.55 點或 0.48%，收在 10886.18 點，成交量能 1379.72 億，較前一日增加 33.22 億。技術面觀察，週三日 K 以實體中黑 K 帶短上影線作收，指數連兩日開高走低收黑，顯示臨近上方 11000 附近的套牢賣壓強勁，目前除 5 日線彎頭向下，其餘月、季、年線、半年線仍呈現上彎，整體架構雖仍屬偏多，但 KD 已呈死亡交叉，加上 11,000 點高檔賣壓較重，近期行情仍將在季線與前波高點呈現震盪整理格局。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.38，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.68% 升至 10.81%，賣權平均隱含波動率由 13.79% 升至 14.05%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

◇本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

