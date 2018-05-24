

◆盤勢分析

1. 大型零售商 Target 公布獲利低於預期，美國與中國的貿易談判仍不確定，道瓊開盤下跌逾 100 點。Fed 公布 5 月會議記錄顯示，經濟持續成長，央行願意讓通貨膨脹短暫突破目標水準。通貨膨脹短暫溫和突破 2%，符合委員會的對稱性通貨膨脹目標，即 2% 上下範圍目標，此消息激勵美國股市清除早場跌幅，終場收高。週三美股上漲，漲幅介於 0.21 至 0.64％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量須大於 20 日均量方能確保多頭續攻動能。

（2）均線：支撐為季線至月線，壓力為 03/22 高點 11,120 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能站回到 5 日線之上進而續創反彈高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、電競、原物料、中國消費、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4. 彭博資訊 23 日報導，2330 台積電已開始為蘋果量產今年新款 iPhone 搭載的 A12 處理器。業界認為，這意味蘋果已開始要求供應鏈為 iPhone 新機備貨，台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、3105 穩懋、2474 可成、2317 鴻海等蘋概股將啟動新一波成長動能。蘋概股若能轉強將有機會帶動台股上攻。

5. 大陸的半導體廠在未來 2～3 年內將陸續完工投產，成為半導體矽晶圓的最大需求來源。半導體矽晶圓大廠 3532 台勝科昨（23）日評估，以去年（2017）作為基礎來看，預計到了 2020 年市場需求將會大幅成長 35％，而今年度的矽晶圓報價將成長兩位數以上，明年還要繼續向上。矽晶圓價格趨勢仍為向上。

6.LED 晶片龍頭晶電（2448）營運策略出現重大轉變！今年底前擬將三大事業獨立成晶電企業、晶電半導體與晶電科技 3 家公司，初期將以晶電企業持股另外 2 家公司，未來不排除獨立上市，其中以負責 VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）代工的晶電半導體最有機會拔得獨立上市的頭籌，晶電成立 21 年以來，首度浮現分拆藍圖。晶電分拆有利突顯新事業價值。

7. 聯發科（2454）宣布推出新款手機晶片曦力（Helio）P22，採用台積電 12 奈米製程，已經於今年第二季開始量產出貨，目前 Vivo 已經將 P22 導入到中低階智慧手機中，市場預期，小米將可望是下一個 P22 的新客戶。P22 將對聯發科毛利率加分。

