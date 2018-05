【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師

# 美股盤後整理:

川普重申周三重申,對於中美貿易的發展不是很滿意,加上明確表示金川會將可能不會如期舉行,市場開始擔憂地緣性政治和貿易問題,美國股市因此早盤開低。不過,在聯準會會後記錄出爐之後,暗示將不會採取激進的措施來進行升息動作,股市反轉向上、尾盤收紅。

"It was noted that it was premature to conclude that inflation would remain at levels around 2%, especially after several years in which inflation had persistently run below the Fed's 2% objective,"

過去幾年,通膨一直低於聯準會預期的 2%,若定調通膨會維持在 2% 以上的說法,是比較草率的推論。

馬基特(MHI)整體採購經理人指數 PMI,些微上揚到 56.6,前期為 56.5。不過,服務業的 PMI,則是高於預期且大幅度成長來到 55.7。新屋家銷售為 66.2 萬棟,這個數據少於市場預,為季節性調整所影響。

#台股盤前重點

昨日台股拉回到 10 日線,美股上揚可望帶動台股表現。法人方面,昨天賣超台股,其中以被動元件居多,其次則是一些漲多的個股。而買超的個股,依族群性來看,有轉向低期期的個股,包括電池、網通、MOSFET 等。整體而言,震盪的盤勢,法人操作偏向短線,低基期的個股出現輪動買盤。

#均線扣抵推算法「法人動向」

1309 台達化、1760 寶齡富錦、1786 科妍、2377 微星、2456 奇力新、2478 大毅、3056 總太、3090 日電貿、3406 玉晶光、3527 聚積、3563 牧德、4137 麗豐 - KY、4147 中裕、4190 佐登 - KY、4712 南璋、4739 康普、4803VHQ-KY、4947 昂寶 - KY、4976 佳凌、5234 達興材料、5289 宜鼎、5469 瀚宇博、6153 嘉聯益、6449 鈺邦、6531 愛普、6609 瀧澤科、8163 達方、8277 商丞、8406 金可 - KY、9912 偉聯

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。