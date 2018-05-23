李小加再為生物科技板降溫 中小散戶不適合參與

港交所(00388-HK)行政總裁李小加於公司網誌，發表題為「如何迎接生物科技新秀」文章。他再次提醒小散戶，生物科技板屬高風險投資活動，小散戶不適合參與。以下為文章概要:

香港資本市場將迎來生物科技發展的新時代。啟程之際，我們對未來既充滿了信心與期待，也不免對旅程中可能出現的風雨有一些忐忑和緊張。未來的旅程注定不會平坦，我們必須做好充分的思想準備。

一般來說，沒有收入的公司都處於高風險的早期發展階段，投資者很難有可靠的標尺來判斷公司發展前景和投資風險。但生物科技行業的發展關係著人類的命運，作為中國的國際金融中心，香港應該在這一重大科技革命中擔當重任，發揮我們資本市場的優勢，為生物科技行業雪中送炭。

與其它行業相比，生物科技行業有哪些特殊的投資風險？

首先，生物科技公司的產品研發週期長，一種新藥從研發到最後獲批在市場銷售，短則三四年，長則達十年。

第二，由於生物科技公司的產品事關公眾健康，受到政府嚴格監管，在獲批生產前幾乎不可能有營業收入，因此它們的產品研發需要大量的資金投入。

第三，生物科技公司的產品研發失敗風險高，例如，一些研發中的創新藥物即使通過了一期和二期臨床測試，在三期臨床測試中失敗的也比比皆是。即使通過了所有臨床測試，監管當局也有可能因為其他因素不批准該產品上市。

除了上述上市公司本身的風險之外，投資生物科技板塊可能還面臨兩大市場風險：

一是股價波動風險。生物科技板塊不同於一般的行業，它們上市後的表現容易兩極分化，要麼大喜，要麼大悲，由於新產品的研發成敗與是否通過審批決定著生物科技公司的生死，任何有關產品研發與監管審批進程的信息都容易給股價帶來劇烈波動。

二是內幕交易的風險。由於高度的專業性和信息嚴重不對稱，生物科技板塊內幕交易的風險會明顯高於其他板塊。一方面，有關產品研發的信息對於股價的刺激明顯高於其他行業，內幕交易的潛在回報高；另一方面，生物科技行業的產品審批受到產品安全性和療效、社會需求、醫改政策、監管取向等多重因素的影響，並非所有信息都是透明的，由於公開信息比較有限，產品獲批的可預見性非常低，內幕交易的空間顯著高於其他行業。

由於生物科技行業的這些特徵，國際市場上涉足生物科技公司的投資者多是擁有較高分析能力和抗風險能力的機構投資者，散戶鮮有參與。

那投資者應該怎麼做呢？

投資者在買賣生物科技公司的股票之前一定要仔細研究上市公司的產品研發、臨床實驗結果和監管程序等細節，為自己的投資負責。生物科技公司並不適合所有的投資者，尤其是中小散戶。

要防止這個板塊過早過熱引發崩盤，我想提醒投資者，尤其是對生物科技不熟悉的中小散戶投資者，一定要小心、小心，再小心！冷靜，冷靜，再冷靜！

如果你看不懂生物科技公司的招股說明書，請千萬不要投資；如果你對生物科技行業的政策與發展不甚瞭解，請千萬不要投資；如果你的心臟不能承受股價一天漲跌20%甚至更高的波動，請千萬不要投資。如果你不能接受投資的股票價值有可能歸零的風險，請千萬不要投資。

那非專業的散戶投資者可以怎樣參與生物科技板塊的投資呢？

我建議對於生物科技瞭解有限的散戶投資者應該先觀察再試水，又或投資者可以在數十間生物科技公司上市後，通過投資相關生物科技指數基金來分享這一板塊的整體機遇。

讓科技改變生活，讓科技改善健康，讓科技延續生命。有了生物科技板塊，我敢大膽夢想，讓我們一起活到120歲！

李小加網誌連線:

http://www.hkexgroup.com/Media-Centre/Charles-Li-Direct/2018/Bracing-for-the-ups-and-downs-of-biotech?sc_lang=zh-HK

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