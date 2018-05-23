兗州煤業(01171-HK)：因持債人行使換股權 控股股東持股比率降至49.96%

兗州煤業(600188-CN)(01171-HK)公告稱，2018年5月22日，公司收到控股股東兗礦集團通知，2018年3月8日至2018年5月21日期間，兗礦集團可交換公司債券累計換股23,532,832股，其中1,826,484股為“17兗01EB”債券持有人換股，換股價格為人民幣13.14元/股;21,706,348股為“17兗02EB”債券持有人換股，換股價格為14.10元/股。本次換股前後兗礦集團持有公司股權比例下降0.48%。

本次換股後，兗礦集團直接和間接持有公司A股及H股股票減少至2,453,955,803股，佔公司總股本4,912,016,000股的49.96%。兗礦集團仍為公司控股股東，山東省人民政府國有資産監督管理委員會仍為公司實際控製人。

自兗礦集團可交換公司債券進入換股期以來，截至2018年5月21日已累計換股326,044,197股，佔公司總股本4,912,016,000股的6.63%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)