【大行報告】瑞銀：貿易戰暫停還是永久休戰?

中國國務院副總理劉鶴率領的中方代錶團與美國高級官員於5月17-18日在華盛頓進行第二輪經貿磋商後，中美兩國於5月19日在媒體發錶簡短的聯合聲明。雙方同意“採取有效措施，實質性減少美國對中國貨物貿易逆差”。中國承諾“大幅增加”對美國商品與服務的進口，尤其是農産品和能源，但具體數量和時間錶等細節尚付之阙如，有待雙方進一步磋商。聲明併未提及美國對中國高科技出口，隻錶示雙方“高度重視智慧財産權保護，同意加強在此方面的合作”。中國承諾將加快智慧財産權立法進程，這是美國發起所謂“ 301 調查”之下中美貿易爭端的關鍵所在。兩國均同意“鼓勵雙邊投資”，併承諾將創造有利於公平競爭的營商環境。

瑞銀於報告内表示，此次中美聯合聲明的看法正面。相較於5月5-7日未能解決重大分歧的首輪談判，此次在華盛頓舉行的磋商取得實質性進展。美國將暫停對中國商品加徵關稅，這對兩國都有好處。

該行指，貿易爭端有所緩和，但應該不是結束。 聯合聲明的語調積極，但内容較為模煳，未來談判細節仍不明朗。從媒體對劉鶴的採訪來看，中國方面似乎對美國暫停加徵關稅持樂觀態度。但美方併未錶現出類似的情緒。美國財長穆欽( Steven Mnuchin )在接受美國福斯電視台採訪時指出以下幾點：

• 美國降低貿易赤字的目標將分行業進行，而不是提出一個總數字;

• 今年美國對中國農産品出口預計將增加35–40% ;

• 未來3-5年美國計劃對中國出口約500–600億美元的能源;

• 加徵關稅與貿易戰“暫停”，但是如果中國未能履行承諾，總統川普隨時可以決定對中國商品重新加徵關稅;

• 不要指望中興通訊(00763-HK)(000063-CN)能免受處罰。就算事情有轉機，中興也會受到嚴厲懲罰，包括巨額罰款、合規舉措、新管理層以及新董事會等。(美國國會眾議院在5月17日拒絕重新考慮對中興通訊實施7年禁售的製裁)。此外，美國商務部長羅斯( Wilbur Ross )“很快將赴北京就中國增加購買美國商品、減少美國對中國巨額赤字舉行磋商”。

總之，中美關系正在走向所謂的“新常態”。兩國貿易摩擦很可能不僅是赤字和匯率問題，也關乎遊戲規則、市場開放以及智慧財産權等問題。這也反映出雙方在價值觀、國家治理以及地緣政治等方面的分歧。這將是一場持續多年的持久戰，其間會經歷打打談談多個回合。

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