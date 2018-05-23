【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

電競接棒，持續攻擊

今天大盤量平下跌，還是未站穩 11000 點，目前極短線支撐就是上周五低點 10819 點，只要沒有跌破，就是多方控盤。操作有節奏有系統，不要隨著消息逐流。被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，等拉回再留意。之前跟大家分析要將資金轉進剛整理完成的主力股，也直接告訴大家要留意電競相關以及原油概念股，今天 2377 微星和 2376 技嘉都創下新高，1312 國喬和 1710 東聯又重新轉強，操作就是這麼簡單。



龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；分享很久的 5483 中美晶和 6488 環球晶，營收爆發，籌碼穩定，整理完畢之後再度攻擊，籌碼轉進低價矽晶圓 3016 嘉晶和 6182 合晶，都大漲創高；推薦的 2492 華新科和 3026 禾伸堂一路大漲創高，續抱就能夠有大獲利；這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？當然，漲多的個股不要追價，佈局剛整理完成的主力股，獲利空間較大。

今天外資期貨多單增加 1402 口，自營商期貨空單增加 2279 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單增加，自營商選擇權短線偏空佈局，籌碼中性，還是要注意會再回測支撐。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股。漲價效應的個股最強勢，從被動元件到矽晶圓，甚至原油概念都在大漲創高，看看華新科和禾伸堂強勢攻擊，不過請大家不要追高，要等待拉回再佈局；上星期一早上直播預告矽晶圓整理完畢，從中美晶，環球晶，再到嘉晶和合晶，回測後重新轉強，再看到原油相關的 1710 東聯和 1312 國喬，都可以持續操作；不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，龍哥還有新寶藏準備佈局，一起迎接未來的行情。



【籌碼穩定的主力股】

6182 合晶，5483 中美晶

2492 華新科，3026 禾伸堂，3596 智易

2376 技嘉，2377 微星

1312 國喬，1710 東聯

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10566 點開始偏多操作，跌破 10865 點先停利出場；空方操作者帶量跌破 10689 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估