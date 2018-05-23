【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(1710 東聯) 創收盤新高囉。>

今天行情開高走低，終場下跌 52 點，以 10886 點作收，量能為 1375 億元。

重點持股報告。

(6449 鈺邦) 昨天亮燈漲停板，股價再創波段新高，今天老師一早便帶領會員們全數獲利出清，將獲利放口袋囉。

(5317 凱美、1326 台化) 續抱。

(00636 國泰中國 A50) 系統內震盪，無須預設立場，續抱即可。

(4943 康控 - KY) 今天小創新高。

(1710 東聯) 今天股價創收盤新高囉。早盤還一度回檔整理，但是對的股票會自己照顧自己，尾盤東聯便再發動攻勢，並創下收盤新高了。近期投信和外資持續買超東聯，而融資卻反向減少融券又增加，就籌碼面來看是正面加分的，未來應該還有機會，持續加油吧。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、1326 台化、5317 凱美、00636 國泰中國 A50、4943 康控 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)