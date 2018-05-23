【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

接近 11000 點就是震盪

留意台灣 50 日 KD 及加權週 KD 的表現

【盤勢分析】

美股週二殺尾盤，費城半導體表現較強 (主因美光)！台股連搞 2 天欲觸碰 11000 點的心理關卡，雖是失敗，但卻展現了上攻的企圖心！而在沒有成交量的情況下，連續性的衝高壓回，才能化解上檔的賣壓，也就是以時間換取空間，相關盤中看法可參考 LINE，盤後資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 死亡交叉 (指數下跌 52.55 點)，而週 KD 目前仍是黃金交叉 (週五確認)

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數開高走低，類股就留意【矽晶圓】【PA】【PCB】【蘋概股】【車用零組件】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，高檔 11000 點震盪，在所難免，下檔有上升季線！目前看法沒變：有賺可先出，震盪再接即可

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-4)，5483 中美晶 (+0.5)，6182 合晶 (+0.4)、3532 台勝科 (+8.5)，3707 漢磊 (+0.8)、3016 嘉晶 (+2.1)，可留意 SUMCO 股價

◎ PCB：6153 嘉聯益 (+3.5)、6141 柏承 (-0.35)、 2367 耀華 (+0.2)、3037 欣興 (-0.1)、4939 亞電 (+0.3)、8039 台虹、2313 華通、3645 達邁 (+0.6)



◎ 3D 感測：3105 穩懋 (-2.5)、2455 全新 (-3)、8086 宏捷科 (-0.6)，3374 精材 (-1.5)、3059 華晶科 (+0.15)、5351 鈺創 (-0.35)、3406 玉晶光 (+4.5)

◎ 車用：3665 貿聯 (+0.5)、1536 和大 (-3.5)、4721 美琪瑪、4739 康普、2481 強茂 (-0.6)、5425 台半、6238 勝麗 (-7)、2415 錩新、8349 恒耀、3552 同致 (_+1)、2231 為升