央行總裁洛威：中國是澳洲面臨的最大經濟風險之一

澳洲央行總裁洛威周三表示，「中國出現問題」的可能性是澳洲面臨的最大經濟風險之一，並提及中國債務規模不斷增加。

官方數據顯示，澳洲現在對中國的出口比對其他任何國家都多，對華服務出口超過了對美國和英國服務出口的總和。

「中國擁有穩定而健全的金融體系，顯然符合澳洲的利益，」洛威在為悉尼演講準備的講話中表示。

「可能目前中國經濟最大的單一風險在於金融業，以及過去十年債務的大幅增長。」

近期中國當局所采取的措施，以及對經濟放緩的容忍度，發出一個強烈的信號，即他們嚴肅看待解決金融體系的脆弱性，洛威在他題為「澳洲與中國經濟關系的深化：機遇與風險」的演講中稱。

「為了解中國和中國經濟，澳洲央行已經投入了很大的資源，」洛威表示。

「相對於任何其它單一海外經濟體，我們有更多的職員研究中國。這不僅反映出中國經濟對於我們的重要性，也反映出澳洲和中國分屬不同的政治體制、不同的治理安排以及不同的金融體系。」

洛威還表示，澳洲央行的外匯儲備目前有5%是人民幣。

來源：路透悉尼5月23日

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